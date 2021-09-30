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Новости
Украина
30 сентября 21, 10:23
Вооруженный сепаратист сдался ВСУ
вооруженный сепаратист
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Не выдержав издевательств и постоянного унижения от своих сослуживцев, парень решил добровольно перейти на подконтрольную Украине территорию.
В зоне ООС во вторник, 28 сентября, украинским военным добровольно сдался вооруженный сепаратист так называемой "ЛНР". По его словам, он не выдержал издевательств и унижений со стороны сослуживцев. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

"Мы как раз находились на боевом дежурстве и следили с помощью средств наблюдения, чтобы исключить проход вражеских ДРГ. Увидели, что в направлении наших позиций движется кто-то неизвестный. Внимательно наблюдая, мы максимально близко подпустили его. Через несколько минут поняли, что это военный с оружием. Когда он подошел вплотную к нашему наблюдателю - мы быстро обезоружили его и сразу же доложили своему командиру", - рассказывают бойцы ВСУ.

Сообщается, что сепаратист официально присоединился к наемникам еще в 2016 году, как только достиг совершеннолетия. К сепаратистам его привел родной отец, который служил в соседнем подразделении.

Новобранцу пообещали высокую зарплату, выдали оружие. Там он впервые попробовал наркотики, и парень стал наркозависимым. По словам сператиста, наркотики и алкоголь в его подразделении обычное дело, а дисциплины нет вообще.

Не выдержав издевательств и постоянного унижения как от кураторов, так и от своих сослуживцев, парень решил добровольно перейти на подконтрольную Украине территорию. При этом, даже минные поля не остановили перебежчика.

Источник: https://korrespondent.net/
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