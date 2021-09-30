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Украина
30 сентября 21, 10:28
ООС: более 400 нарушений "тишины" за сутки
Донбасс
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Зафиксировано 257 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и 159 в Луганской области.
В зоне проведения ООС миссия ОБСЕ зафиксировала во вторник, 28 сентября, 257 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и 159 в Луганской области. Об этом сообщается в ежедневном отчете, опубликованном ОБСЕ 29 сентября.

"В Донецкой области СММ зафиксировала 257 нарушений режима прекращения огня, в том числе 15 взрывов (1 разрыв в воздухе и 14 взрывов неустановленного происхождения)", - говорится в сообщении.

Большинство нарушений режима прекращения огня произошло к северу от населенного пункта Широкино.

"В Луганской области Миссия зафиксировала 159 нарушений режима прекращения огня, в том числе 38 взрывов неопределенного происхождения", - сообщили в СММ.

Большинство нарушений произошли в районе населенных пунктов Золотое и Анновка.

Источник: https://korrespondent.net/
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