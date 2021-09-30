ООС: более 400 нарушений "тишины" за сутки

В зоне проведения ООС миссия ОБСЕ зафиксировала во вторник, 28 сентября, 257 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и 159 в Луганской области. Об этом сообщается в ежедневном отчете, опубликованном ОБСЕ 29 сентября.





"В Донецкой области СММ зафиксировала 257 нарушений режима прекращения огня, в том числе 15 взрывов (1 разрыв в воздухе и 14 взрывов неустановленного происхождения)", - говорится в сообщении.





Большинство нарушений режима прекращения огня произошло к северу от населенного пункта Широкино.





"В Луганской области Миссия зафиксировала 159 нарушений режима прекращения огня, в том числе 38 взрывов неопределенного происхождения", - сообщили в СММ.





Большинство нарушений произошли в районе населенных пунктов Золотое и Анновка.



