В Украине более 11 тысяч случаев COVID за сутки

За минувшие сутки в Украине подтвердили 11 757 новых случаев коронавируса, что является рекордным показателем за почти полгода. Об этом в четверг, 30 сентября, сообщает пресс-служба Минздрава.
Предыдущий раз более 11 тысяч новых случаев было 29 апреля.
За минувшие сутки в Украине
госпитализировали 2556 человек;
летальных случаев - 194;
выздоровели - 3839 человек.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев - 563 случая;
Винницкая область - 208 случаев;
Волынская область - 276 случаев;
Днепропетровская область - 926 случаев;
Донецкая область - 739 случаев;
Житомирская область - 560 случаев;
Закарпатская область - 97 случаев;
Запорожская область - 632 случая;
Ивано-Франковская область - 368 случаев;
Киевская область - 291 случай;
Кировоградская область - 79 случаев;
Луганская область - 387 случаев;
Львовская область - 927 случаев;
Николаевская область - 227 случаев;
Одесская область - 752 случая;
Полтавская область - 240 случаев;
Ровенская область - 422 случая;
Сумская область - 455 случаев;
Тернопольская область - 434 случая;
Харьковская область - 1087 случаев;
Херсонская область - 429 случаев;
Хмельницкая область - 483 случая;
Черкасская область - 283 случая;
Черновицкая область - 455 случаев;
Черниговская область - 437 случаев.
С начала пандемии в Украине:
заболели 2 423 379 человек;
выздоровели - 2 255 191 человек;
летальных случаев - 56 274.