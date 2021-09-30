В Украине более 11 тысяч случаев COVID за сутки

За минувшие сутки в Украине подтвердили 11 757 новых случаев коронавируса, что является рекордным показателем за почти полгода. Об этом в четверг, 30 сентября, сообщает пресс-служба Минздрава.





Предыдущий раз более 11 тысяч новых случаев было 29 апреля.





За минувшие сутки в Украине





госпитализировали 2556 человек;

летальных случаев - 194;

выздоровели - 3839 человек.





Количество заболеваний в регионах в сутки:





Киев - 563 случая;

Винницкая область - 208 случаев;

Волынская область - 276 случаев;

Днепропетровская область - 926 случаев;

Донецкая область - 739 случаев;

Житомирская область - 560 случаев;

Закарпатская область - 97 случаев;

Запорожская область - 632 случая;

Ивано-Франковская область - 368 случаев;

Киевская область - 291 случай;

Кировоградская область - 79 случаев;

Луганская область - 387 случаев;

Львовская область - 927 случаев;

Николаевская область - 227 случаев;

Одесская область - 752 случая;

Полтавская область - 240 случаев;

Ровенская область - 422 случая;

Сумская область - 455 случаев;

Тернопольская область - 434 случая;

Харьковская область - 1087 случаев;

Херсонская область - 429 случаев;

Хмельницкая область - 483 случая;

Черкасская область - 283 случая;

Черновицкая область - 455 случаев;

Черниговская область - 437 случаев.





С начала пандемии в Украине:





заболели 2 423 379 человек;

выздоровели - 2 255 191 человек;

летальных случаев - 56 274.



