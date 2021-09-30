В Украине привили одной дозой 7 миллионов человек

В Украине за минувшие сутки от коронавируса вакцинировали 126 003 человека, что немного меньше, чем днем ранее. Первую дозу вакцины от коронавируса получили 7 000 533 человека. Всего в стране уже проведено более 12,6 млн прививок. Об этом в четверг, 30 сентября, сообщает пресс-центр Минздрава.





В частности, за минувшие сутки вакцинировано против коронавируса 126 003 человека. Из которых первую дозу получили 73 816 человек, а полностью иммунизированны (получили две дозы) - 52 187.





Так, вчера население вакцинировали:





915 мобильных бригад,

3 029 пунктов прививания;

348 центров вакцинации.





Между тем, с начала вакцинальной кампании было привито 7 000 535 человек. Из которых полностью иммунизированы - 5 617 457.





В общем количестве в стране проведено 12 617 990 прививок.



