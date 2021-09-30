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Новости
Украина
30 сентября 21, 10:33
В Украине привили одной дозой 7 миллионов человек
вакцина
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За день вакцинировали 126 тысяч человек, при том, что днем ранее иммунизировали более 132 тысяч.
В Украине за минувшие сутки от коронавируса вакцинировали 126 003 человека, что немного меньше, чем днем ранее. Первую дозу вакцины от коронавируса получили 7 000 533 человека. Всего в стране уже проведено более 12,6 млн прививок. Об этом в четверг, 30 сентября, сообщает пресс-центр Минздрава.

В частности, за минувшие сутки вакцинировано против коронавируса 126 003 человека. Из которых первую дозу получили 73 816 человек, а полностью иммунизированны (получили две дозы) - 52 187.

Так, вчера население вакцинировали:

915 мобильных бригад,
3 029 пунктов прививания;
348 центров вакцинации.

Между тем, с начала вакцинальной кампании было привито 7 000 535 человек. Из которых полностью иммунизированы - 5 617 457.

В общем количестве в стране проведено 12 617 990 прививок.

Источник: https://korrespondent.net/
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