Разумков о "жестких дискуссиях" с президентом и отставке

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал в интервью Украинской правде, что с президентом Владимиром Зеленским у него были "жесткие дискуссии", во время которых переходили на повышенные тона, но, по словам Разумкова, "не критично".

"Я бы даже не сказал, что это оппозиционность, это другая мысль. По-разному. Бывали более жесткие дискуссии, бывали менее жесткие", – заявил председатель Рады.

На вопрос, переходили ли на повышенные тона, ответил, что "такое было".

"И такое было, но не критично, назовем это так", – сказал Разумков.

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При этом глава Рады не уточнил, по каким именно темам были "жесткие" дискуссии с Зеленским.

"Смотрите, разные случаи были. Я не припомню сейчас точно, какие вопросы мы обсуждали. Но я всегда считаю дискуссию правильной вещью. И не всегда я прав. И тебе нужно слушать", – сказал он.





Как сообщает Украинская правда , фракция "Слуга народа" решила начать сбор подписей за отставку спикера Дмитрия Разумкова.





"Ожидаемо, коллеги пришли за подписными листами об отзыве меня с должности Председателя Верховной Рады Украины. Соответствующее предложение подал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия".









ФОТО З FACEBOOK РАЗУМКОВА





Разумков добавил, что он "сразу расписал документ на Аппарат Верховной Рады", и уже 30 сентября депутаты получат подписные листы.





Спикер ВР также пожелал коллегам "продуктивной работы в Трускавце".





Напомним, в феврале сообщалось, что президент Владимир Зеленский хотел бы видеть на посту председателя ВР действующего вице-спикера Руслана Стефанчука. Причиной такого желания называли самостоятельность действующего председателя Дмитрия Разумкова, который якобы имеет собственные политические амбиции и старается не зависеть от Офиса президента.





Каких мер в этом направлении депутаты не принимали, но напряжение между "Слугой народа" и спикером все же было.





На согласительном совете 20 сентября, когда обсуждали повестку дня сессии, внутренний конфликт вышел в публичную плоскость. По требованию фракции "Слуга народа" в повестку дня сесси внесли "антиолигархический" пакет из законопроектов (№5599 и №5600) хотя Разумков считал, что они не готовы к рассмотрению.





Тогда глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко назвал действия Разумкова "некомандными", а советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил, что если конфликт будет расти, то "вмешается президент".





В то же время начали говорить о сборах парламентской фракции "Слуга народа" в Трускавце. Разумков сообщил, что его на это собрание не пригласили.





Предыстория:





На согласительном совете 20 сентября спикер ВР Дмитрий Разумков рассказал о слухах, что нардепам предлагают "по 50-100 тысяч" за поддержку "некоторых отставок" во власти, и попросил антикоррупционные органы проверить эту информацию.





Он также утверждал, что в отставку не собирается, и что с подписными листами к нему не приходили.