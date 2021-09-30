На Киевщине покажут редких древних лошадей

Гостей ждет интересная программа с конно-трюковыми выступлениями, древнеславянскими забавами, а также вкусные блюда с костра, экспозиции, экстремальные аттракционы… И все это в настоящем, живом средневековом городе!

Посещение Древнего Киева происходит с соблюдением требований карантинного режима.

За окном – разгар осени. Летняя жара давно прошла, а до зимних холодов далеко. Значит, самое время выехать на природу, подальше от шумного пыльного города, и провести выходные на свежем воздухе, в экологически чистом месте, окруженном лесами.

В 45 минутах езды от Киева расположен «Парк Киевская Русь» - крупнейший историко-туристический комплекс Украины, представляющий собой полномасштабный средневековый город. Здесь, на территории более 20 га, на основе современных научных знаний, в реальных размерах воссоздается Древний Киев V-XIII веков в пределах его исторического центра, известного как Детинец Киева или Град Владимира. В Княжестве воссозданы шедевры средневекового деревянного зодчества: монументальное оборонительное сооружение «Заборола» (длиной 300 метров), Михайловские ворота (высотой 21 метр), княжеские терема и трибуны, усадьбы киевлян Х-ХII веков, деревянная Васильевская церковь Х века. На территории комплекса можно увидеть уникальные экспозиции: ладью древних викингов, огромные действующие осадные орудия требушеты и даже средневековую пыточную.





Но Древний Киев – это не обычный музей под открытым небом, а настоящий, живой средневековый город. Здесь можно узнать, какой в действительности была жизнь во времена Киевской Руси. В Древнем Киеве гости прогуляются по улочкам города Х века, затаив дыхание от величественной архитектуры, встретят средневековых жителей в аутентичных нарядах и сами примерят исторические костюмы и доспехи, сядут в седло боевого коня. Здесь каждого ждут его собственные исторические открытия!

2 и 3 октября развлекательная программа будет посвящена лошадям редких исторических пород, собранным со всего мира в Княжеской конюшне. Жители Древнего Киева поведают гостям о происхождении пород, их особенностях. К лошадкам можно будет подойти, погладить их, сфотографироваться и даже совершить прогулку верхом или в экипаже.

Эти прекрасные скакуны, конечно, в тандеме с опытными актерами-каскадерами конно-трюкового театра Древнего Киева, продемонстрируют свои умения и поразят зрителей безупречным исполнением трюков во время показательных выступлений по древним боевым искусствам.

Также гостей ждет множество интересных и познавательных развлечений. Это и традиционные древнеславянские забавы, и веселые игры и конкурсы, интересные и познавательные как для детей, так и для взрослых, и танцевальные флеш-мобы и мастер-классы. Посетители Княжества смогут не только наблюдать за представлениями, но и сами принять участие в веселье.

В Древнем Киеве возрождаются традиционные для Украины древние конные боевые искусства: джигитовка и верховая стрельба из лука. Все желающие могут сами освоить древнее боевое искусство верховой стрельбы из лука, записавшись в школу конных лучников «Князь Владимир». Стать ее учеником очень просто: нужно обратиться к организаторам в Древнем Киеве или связаться по тел. (050) 385-06-14 и (050) 385-20-35. Уже с первого занятия вы начнете постигать искусство управления лошадью и меткой стрельбы из лука. Приобщитесь к боевым традициям наших предков!

В Древнем Киеве каждый почувствует себя полноправным жителем средневекового города! Пострелять из лука и пометать ножи можно в средневековом тире, а на монетном дворе – отчеканить монету «на счастье» по средневековой технологии. В Княжеской костюмерной можно облачиться в наряды и амуницию времен Киевской Руси и устроить незабываемую фотосессию для соц.сетей. В гостях у знахарки-волхвини за чашкой травяного чая можно прикоснуться к древним тайным знаниям. Любителей экстрима порадуют скоростная горка «Змей Горыныч» и зип-лайн «Полетайло» с маршрутами разной сложности и протяженности.

На Средневековой кухне можно подкрепиться вкусными блюдами, приготовленными на кострах.

Желающие продолжить отдых могут остаться на ночь (при условии предварительного бронирования).

* В программе возможны изменения.

Древний Киев расположен в 45 минутах езды от Киева современного – в Киевской области, Обуховском районе, с. Копачов.

Доехать можно на своем автомобиле или общественным транспортом. Расписание маршруток можно узнать на сайте «Обуховтранс» или на сайте «Парк Киевская Русь» в разделе «Контакты».

Цена билета: полный билет для взрослого – 200 грн., для пенсионеров и студентов – 150 грн., для детей школьного возраста – 80 грн., для дошкольников – бесплатно.

Подробнее на сайте www.parkkyivrus.com