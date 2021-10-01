В Украине планируют ввести обязательную вакцинацию

Количество инфицированных коронавирусом в Украине в последнее время стремительно растет. На этом фоне в правительстве серьезно задумались над введением обязательной вакцинации для представителей определенных профессий.





Минздрав уже подготовил и опубликовал на своем сайте соответствующий проект приказа. В документе перечислены профессии, для которых профилактическая вакцинация может стать обязательной, если нет медицинских противопоказаний. При этом в Минздраве ссылаются на статью 12 закона О защите населения от инфекционных болезней.





Вакцинация от COVID-19: педагоги и чиновники отстают





Обязательную вакцинацию предлагается ввести для:





представителей центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений

местных государственных администраций

учреждений высшего, последипломного, профессионального, общего среднего, дошкольного, внешкольного образования,

учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности





Этот перечень, однако, не является исчерпывающим и может быть дополнен в зависимости от эпидемиологической ситуации, отмечают в Минздраве.





Примечательно, что среди перечисленных профессий нету, например, медиков и военнослужащих.





Как пояснили в Минздраве, отвечая на запрос DW, приоритетные группы, которые были определены первыми двумя этапами дорожной карты, а именно - работники медицинской сферы, военнослужащие ВСУ, структуры МВД, уже достигли показателей более 80 процентов охвата вакцинацией.





"Группы по третьему этапу - работники сферы образования и государственные служащие - еще не достигли такого результата охвата. Поэтому был определен именно этот перечень", - говорят в министерстве.





По данным Минздрава, на сегодняшний день одну дозу вакцины от COVID-19 получили 63 процента педагогов от общего числа работников сферы образования, а полный курс вакцинации от коронавируса прошли только 43 процента. Информации о том, сколько привито против COVID-19 государственных служащих, пока нет.





Профсоюзы против обязательной вакцинации





Сейчас проект приказа Минздрава находится на этапе общественного обсуждения. Его прислали профсоюзам для согласования. Министерство в ответ получило жесткую критику и заявления о несогласии с обязательной вакцинацией. Особенно это беспокоит педагогов.





"Мы все за то, чтобы была вакцинация, но все это должно быть не через принуждение и запрет, а через разъяснительную работу", - говорит председатель профсоюза работников образования и науки Украины Георгий Труханов.





Он добавляет: "От учителей требуют вакцинацию, но ребенок приходит домой, а там невакцинированные родители. Надо всех вакцинировать. Почему учителя стали каким-то исключением?".





Профсоюз работников образования и науки подготовил для правительства юридическое обоснование своей позиции. Ее представители считают, что предложенная правительством инициатива противоречит национальному законодательству, согласно которому вакцинация является добровольной.





Применение к работнику мер принуждения или дисциплинарного взыскания за отказ вакцинироваться профсоюзные активисты называют неправомерным.





"То, что предлагается - это современное крепостничество. Не то что-то сказал, не хочешь прививаться - тебя можно уволить. Нам рассказывают уже, что уволят, позакрывают, снимут надбавки. Против этого люди и выступают, потому что нарушаются их права", - объяснил Труханов.





Уровень смертности от COVID-19 оправдывает обязательную вакцинацию





Правозащитники считают, что в этой ситуации следует искать баланс соблюдения прав. По словам председателя правления Украинского Хельсинского союза по правам человека Евгения Захарова, демократичность заключается в уважении прав человека, которые заканчиваются там, где начинаются права другого человека.





Он считает, что в этой ситуации, когда смертность от COVID-19 высокая и исследования доказывают, что сейчас заражаются коронавирусом в основном невакцинированные, правительство может потребовать обязательную вакцинацию определенной категории населения.





"Есть много людей, которым противопоказано делать прививки, или дети. Надо учитывать их, ведь невакцинированные могут заразить их COVID-19 только потому, что сознательно не хотят делать прививки", - считает Захаров.





Профсоюзные активисты угрожают протестами, если не заболеют





При этом правозащитник убежден, что правовое обоснование обязательной вакцинации не может основываться на приказе Минздрава. Для того, чтобы не было социального недовольства нужно принять изменения в соответствующие законы и только тогда обязывать отдельные категории граждан вакцинироваться.





Тем временем Федерация профсоюзов Украины предложила 7 октября провести всеукраинскую акцию протеста. Среди требований к власти будет и требование отказаться от идеи введения обязательной вакцинации для отдельных профессий.





Однако она состоится, если будет кому протестовать, говорят в Профсоюзе работников образования и науки Украины, ведь сейчас в профсоюзе многие болеет.



