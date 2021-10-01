Отставка Разумкова. Как меняют спикера Рады

То, что прогнозировали уже давным-давно наконец-то случилось. Слуга народа запускает процесс увольнения с поста спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Называть рабочими отношения главы парламента с политической силой, которая его в парламент и завела, уже никто не будет.





Что ждет Раду дальше?





Подписи против





Фракция Слуга народа решила начать сбор подписей за отзыв с должности спикера парламента Дмитрия Разумкова. С соответствующим письмом об этом к Разумкову обратился председатель фракции СН Давид Арахамия. Потом Арахамия еще и письмо от своего имени, как депутата, направил в аппарат Рады с тем же требованием.





Разумков заявил, что безотлагательно выполнит требование и выдаст подписные листы.





Кандидат в новые спикеры всего один – первый замглавы Рады Руслан Стефанчук.





Камень преткновения





Отношения между Разумковым и родной партией накалялись уже давно. Но последней каплей стал закон о деолигархизации. Спикер выступал резко против этой инициативы. Слуга народа же воспользовалась его отсутствием из-за болезни и провела закон через Раду. Как утверждает Разумков, с массой процедурных нарушений.





Реакция





Разумков говорит, что с ним по поводу отставки никто не говорил. Слуги народа собираются на большое заседание фракции в Трускавце – спикера туда вообще не позвали.





В партии Европейская солидарность называют сбор подписей за отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова расправой президента Владимира Зеленского над теми, кто имеет другое мнение.





"Мы видим, что господин Зеленский очередной раз пытается публично расправляться со всеми, кто имеет свою точку зрения и пытается ее отстаивать. Он будет использовать этот механизм для того чтобы рядом с собой оставлять таких токсичных людей как господин Трухин или господин Подоляк или господин Ермак. А все, кто будет пытаться иметь отдельную точку зрения, которая не будет сродни его личной, он будет уничтожать. Уничтожать их публично для того, чтобы, как говорили, "бей своего, чтобы чужие боялись"”, - заявила нардеп от ЕС Ирина Фриз.





Партия Голос заявила, что не имеет претензий к Разумкову, поэтому не будет голосовать за его отставку, в политсиле считают, что замена спикера усложнит работу оппозиции, ведь новый представитель будет лояльным к монобольшинству.



