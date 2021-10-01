Боец Нацгвардии погиб на полигоне под Киевом

В Киевской области во время учений на полигоне погиб 24-летний боец ​​Национальной гвардии Роман Олекса. Об этом сказал пресс-офицер бригады быстрого реагирования Нацгвардии Максим Таран, сообщает Украинская правда в четверг, 30 сентября.





"Во время отработки полевого рейда трагически погиб наш солдат Роман Олекса. Во время выполнения упражнения военнослужащий получил тяжелые травмы. Романа немедленно доставили в больницу, но полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Тело воина отвезли в его родное село Завышень Львовской области. Командование части поехало к родителям оказывать всестороннюю помощь" – сказал Таран.





По его словам, инцидент произошел еще 28 сентября на военном полигоне под Киевом. Государственное бюро расследований открыло производство по этому факту.





Таран заверил, что Нацгвардия сотрудничает со следствием. Но он не уточнил, вследствие чего именно боец получил тяжелые травмы, ссылаясь на расследование.



