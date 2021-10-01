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Новости
Украина
1 октября 21, 10:27
Послы G7 призвали Киев ускорить судебную реформу
ОП
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Британский дипломат Мелинда Симмонс заявила, что нынешний темп реформы не способствует реализации необходимых изменений.
В Офисе президента в четверг, 30 сентября, состоялась рабочая встреча с участием послов стран Большой семерки (G7) по состоянию имплементации судебной реформы в Украине, информировала пресс-служба ОП.

Так, в начале переговоров глава Офиса Андрей Ермак заявил, что президент Владимир Зеленский считает приоритетом проведение судебной реформы в Украине в сжатые сроки, и выразил надежду, что Высшая квалификационная комиссия судей вскоре начнет работу.

Украинская сторона также отметила, что в список кандидатов в Этический совет были включены известные иностранные судьи в отставке и прокуроры с безупречной репутацией и профессиональным опытом. При этом темпы отбора кандидатов не соответствуют ожиданиям общества и предложениям властей Украины.

Кроме того, в ОП констатировали, что Совет судей до сих пор не определил трех кандидатов в Этический совет, и заверили, что если судейское самоуправление долго не сможет избрать своих кандидатов, Верховная Рада будет вынуждена "дать ответ на этот вызов".

В свою очередь, посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что процесс проведения судебной реформы должен ускориться, так как его нынешний темп не способствует реализации необходимых изменений.

В ответ на это председатель Совета судей Украины Богдан Монич выразил надежду, что до конца октября кандидаты в Этический совет будут избраны.

Источник: https://korrespondent.net/
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