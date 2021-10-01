Кабмин разрешил главе Нафтогаза выбирать сотрудников

Правительство Украины уполномочило главу правления НАК Нафтогаз Украины назначать и увольнять сотрудников компании без согласования с наблюдательным советом. Текст соответствующего распоряжения в четверг, 30 сентября, обнародован на сайте Кабмина.





"Назначение на должности и освобождение от должностей работников НАК Нафтогаз Украины осуществляется председателем правления НАК Нафтогаз Украины без согласования с наблюдательным советом НАК Нафтогаз Украины", - говорится в документе №1187-р от 29 сентября 2021 года.





Кроме того, на период до назначения набсовета Кабмин передал правлению НАК полномочия утверждать внутренние положения по вопросам обеспечения деятельности системы внутреннего контроля, назначения и увольнения руководителя по вопросам управления рисками, руководителя по вопросам комплекса, уполномоченного по вопросам антикоррупционной программы и финансового контролера, которыми регулируется деятельность компании.





Наконец, упомянутым документом правительство прекратило действие решения набсовета Нафтогаза от 13-14 мая этого года об отмене делегированных правлению компании полномочий, а также решения от 24 мая о необходимости согласований кадровых вопросов с наблюдательным советом.



