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Новости
Украина
1 октября 21, 10:28
Кабмин разрешил главе Нафтогаза выбирать сотрудников
Нафтогаз
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До назначения набсовета правление НАК уполномочено утверждать внутренние положения по ряду вопросов.
Правительство Украины уполномочило главу правления НАК Нафтогаз Украины назначать и увольнять сотрудников компании без согласования с наблюдательным советом. Текст соответствующего распоряжения в четверг, 30 сентября, обнародован на сайте Кабмина.

"Назначение на должности и освобождение от должностей работников НАК Нафтогаз Украины осуществляется председателем правления НАК Нафтогаз Украины без согласования с наблюдательным советом НАК Нафтогаз Украины", - говорится в документе №1187-р от 29 сентября 2021 года.

Кроме того, на период до назначения набсовета Кабмин передал правлению НАК полномочия утверждать внутренние положения по вопросам обеспечения деятельности системы внутреннего контроля, назначения и увольнения руководителя по вопросам управления рисками, руководителя по вопросам комплекса, уполномоченного по вопросам антикоррупционной программы и финансового контролера, которыми регулируется деятельность компании.

Наконец, упомянутым документом правительство прекратило действие решения набсовета Нафтогаза от 13-14 мая этого года об отмене делегированных правлению компании полномочий, а также решения от 24 мая о необходимости согласований кадровых вопросов с наблюдательным советом.

Источник: https://korrespondent.net/
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