У Зеленского прокомментировали запуск отставки Разумкова

Президент Владимир Зеленский не причастен к сбору подписей за отставку председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров в эфире телеканала Украина 24 в четверг, 30 сентября.





"Это инициатива господина Давида Арахамии, у него можно спросить его мотивы о том, почему он эти списки на подпись запросил у председателя Верховной Рады", - отметил руководитель пресс-службы.





При этом Никифоров добавил, что Зеленский и Разумков "общаются, отношения у них нормальные, каждый выполняет свою функцию".





Напомним, накануне глава фракции Слуга народа Давид Арахамия дважды подал запрос о получении подписных листов для сбора подписей об отстранении Разумкова от должности: от имени фракции и своего собственного.





Разумков же заявил, что у него нет конфликтов со Слугой народа и что свою отставку он с президентом не обсуждал.





Как вскоре стало известно, на должность председателя парламента фракция Слуга народа рассматривает только одного кандидата - вице-спикера Руслана Стефанчука.



