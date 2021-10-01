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Новости
Украина
1 октября 21, 10:31
У Зеленского прокомментировали запуск отставки Разумкова
Сергей Никифоров
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Глава государства никакого отношения к сбору подписей за отставку действующего спикера Рады не имеет, сказал Никифоров.
Президент Владимир Зеленский не причастен к сбору подписей за отставку председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров в эфире телеканала Украина 24 в четверг, 30 сентября.

"Это инициатива господина Давида Арахамии, у него можно спросить его мотивы о том, почему он эти списки на подпись запросил у председателя Верховной Рады", - отметил руководитель пресс-службы.

При этом Никифоров добавил, что Зеленский и Разумков "общаются, отношения у них нормальные, каждый выполняет свою функцию".

Напомним, накануне глава фракции Слуга народа Давид Арахамия дважды подал запрос о получении подписных листов для сбора подписей об отстранении Разумкова от должности: от имени фракции и своего собственного.

Разумков же заявил, что у него нет конфликтов со Слугой народа и что свою отставку он с президентом не обсуждал.

Как вскоре стало известно, на должность председателя парламента фракция Слуга народа рассматривает только одного кандидата - вице-спикера Руслана Стефанчука.

Источник: https://korrespondent.net/
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