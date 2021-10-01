Открыты уголовные дела за подделку COVID-сертификатов

За девять месяцев текущего года правоохранительные органы открыли 350 уголовных дел по фактам подделки результатов ПЦР-тестов, международных свидетельств о вакцинации от COVID-19 и COVID-сертификатов. Такие данные в четверг, 30 сентября, обнародовала пресс-служба Минздрава.





Как сообщается, наказания за подделку упомянутых документов могут варьироваться от штрафа до лишения свободы на срок до пяти лет. В случае же внесения ложных сведений в электронную систему здравоохранения - до шести лет заключения.





При этом в ведомстве предупредили, что уголовная ответственность предусмотрена не только для тех, кто изготовляет и распространяет поддельные документы, но и для тех, кто ими пользуется.





"Худшее в ситуации с подделкой медицинских справок не то, что это уголовное преступление, а то, что это ставит под угрозу как жизнь и здоровье лиц, пользующихся такими документами, так и жизни людей вокруг", - говорится в сообщении.





В связи с этим в Минздраве призывают украинцев сообщать о случаях подделки ПЦР-тестов либо документов о вакцинации от коронавируса.





Ранее в Черкасской области киберполиция разоблачила схему подделки COVID-сертификатов, которую организовала 32-летняя врач семейной медицины.





До этого в Ивано-Франковской области Служба безопасности Украины блокировала схему подделки и сбыта международного свидетельства о вакцинации от коронавирусной болезни.



