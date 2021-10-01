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Новости
Украина
1 октября 21, 10:35
Открыты уголовные дела за подделку COVID-сертификатов
COVID-сертификат
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Уголовная ответственность предусмотрена для тех, кто изготовляет и распространяет поддельные документы и кто ими пользуется.
За девять месяцев текущего года правоохранительные органы открыли 350 уголовных дел по фактам подделки результатов ПЦР-тестов, международных свидетельств о вакцинации от COVID-19 и COVID-сертификатов. Такие данные в четверг, 30 сентября, обнародовала пресс-служба Минздрава.

Как сообщается, наказания за подделку упомянутых документов могут варьироваться от штрафа до лишения свободы на срок до пяти лет. В случае же внесения ложных сведений в электронную систему здравоохранения - до шести лет заключения.

При этом в ведомстве предупредили, что уголовная ответственность предусмотрена не только для тех, кто изготовляет и распространяет поддельные документы, но и для тех, кто ими пользуется.

"Худшее в ситуации с подделкой медицинских справок не то, что это уголовное преступление, а то, что это ставит под угрозу как жизнь и здоровье лиц, пользующихся такими документами, так и жизни людей вокруг", - говорится в сообщении.

В связи с этим в Минздраве призывают украинцев сообщать о случаях подделки ПЦР-тестов либо документов о вакцинации от коронавируса.

Ранее в Черкасской области киберполиция разоблачила схему подделки COVID-сертификатов, которую организовала 32-летняя врач семейной медицины.

До этого в Ивано-Франковской области Служба безопасности Украины блокировала схему подделки и сбыта международного свидетельства о вакцинации от коронавирусной болезни. 

Источник: https://korrespondent.net/
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