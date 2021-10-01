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Новости
Украина
1 октября 21, 10:40
Сбор подписей за отставку Разумкова: причины
Давид Арахамия
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Кресло спикера сейчас принадлежит Слуге народа. Если человек больше не "слуга народа", тогда он будет заменен, сказал Арахамия.
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, как и каждый политик, может быть отстранен от должности, если его мнения не совпадают с политикой фракции Слуга народа. Об этом заявил глава фракции Давид Арахамия в эфире телеканала Украина 24 в четверг, 30 сентября.

Таким образом депутат объяснил, почему инициировал отставку спикера парламента.

"Кресло спикера фактически принадлежит Слуге народа по состоянию на сейчас. Действующий спикер был делегирован туда от Слуги народа. Если человек больше не "слуга народа", не совпадают у него мысли со Слугой народа, тогда он просто будет заменен, как и другие должности, например, в Кабинете министров", - сказал Арахамия.

При этом он отметил, что "холодная регламентная война" также стала одной из причин.

"Вы же наблюдали, что в последние недели, когда мы начали принимать закон об олигархах, случалось. Сначала был инцидент с Венецианской комиссией. К сожалению, после этого наши споры стали публичными. Потом началась, как внутри фракции называют, "холодная регламентная война", - уточнил глава фракции.

Напомним, накануне Арахамия дважды подал запрос о получении подписных листов для сбора подписей об отстранении Разумкова от должности: от имени фракции и своего собственного.

Источник: https://korrespondent.net/
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