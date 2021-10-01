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Украина
1 октября 21, 10:43
На Донбассе за сутки 13 обстрелов, у ВСУ потери
Донбасс
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Враг применял артиллерию калибра 122 мм, минометы калибра 82 мм и 120 мм, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Подразделения сепаратистов за минувшие сутки 13 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Один украинский военный погиб, еще один получил ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединеных сил в утренней сводке в пятницу, 1 октября.

Указано, что враг применял артиллерию калибра 122 мм, минометы калибра 82 мм и 120 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Обстрелы фиксировались возле Новотошковского, Каменки, Попасной, Золотого-4, Катериновки. Светлодарска, Крымского, Павлополя и Талаковки.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью, один – огнестрельное ранение. Военнослужащий находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – средней тяжести, – говорится в сообщении.

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь в ответ, чем заставили врага прекратить огневую активность.

По состоянию на 7:00 пятницы нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Источник: https://korrespondent.net/
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