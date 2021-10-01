На Донбассе за сутки 13 обстрелов, у ВСУ потери

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки 13 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Один украинский военный погиб, еще один получил ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединеных сил в утренней сводке в пятницу, 1 октября.





Указано, что враг применял артиллерию калибра 122 мм, минометы калибра 82 мм и 120 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.





Обстрелы фиксировались возле Новотошковского, Каменки, Попасной, Золотого-4, Катериновки. Светлодарска, Крымского, Павлополя и Талаковки.





В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью, один – огнестрельное ранение. Военнослужащий находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – средней тяжести, – говорится в сообщении.





На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь в ответ, чем заставили врага прекратить огневую активность.





По состоянию на 7:00 пятницы нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.



