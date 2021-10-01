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Новости
Украина
1 октября 21, 10:44
В Украине свыше 12 тысяч новых случаев COVID-19
COVID-19
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Среди новых заболевших коронавирусом – больше тысячи детей и почти 250 медицинских работников.
В Украине за минувшие сутки выявлено 12 034 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это немного превышает вчерашний показатель, сообщает Минздрав в пятницу, 1 октября.

Среди новых заражений: детей – 1 059, медработников – 248. Также за минувшие сутки госпитализировано – 2 637 человек; летальных случаев – 172; выздоровели – 3 264 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1225), Львовской (794), Запорожской (770) Донецкой (745) и Днепропетровской (725) областях.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 435 413 человек, выздоровело 2 258 455 человек, летальных случаев – 56 446.

Количество новых случаев COVID-19 в регионах Украины:

Киев - 599
Винницкая - 200
Волынская - 325
Днепропетровская - 725
Донецк - 745
Житомирская - 375
Закарпатская - 109
Запорожская - 770
Ивано-Франковская - 301
Киевская - 413
Кировоградская - 73
Луганская - 485
Львовская - 794
Николаевская - 327
Одесская - 696
Полтавская - 342
Ровенская - 445
Сумская - 454
Тернопольская - 380
Харьковская - 1225
Херсонская - 479
Хмельницкая - 607
Черкасская - 409
Черновицкая - 566
Черниговская - 190

Напомним, в Украине не будут вводить локдаун, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом. По словам главы Минздрава Виктора Ляшко, о жестком карантине речь не идет.

Источник: https://korrespondent.net/
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