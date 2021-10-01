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Украина
1 октября 21, 10:46
Ощадбанк начинает закрывать счета клиентов
Ощадбанк
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Счета закроют, если владельцы не пришли в банк для актуализации идентификационных данных и верификации.
Ощадбанк с 1 октября 2021 года начинает закрывать текущие и депозитные счета, операции по которым не проводились в течение трех и более лет. Об этом говорится в заявлении банка.

Отмечается, что если до 30 сентября 2021 года клиент не обратится в учреждение Ощадбанка, то банк изменит учет остатков средств на таких счетах и будет учитывать их как недвижимые вклады.

Если владельцы не пришли в банк для актуализации идентификационных данных и верификации, Ощадбанк посчитает, что клиенты таким образом дали согласие на расторжение договора и закрытие счета. Такие действия будут считаться согласием на применение ежемесячного комиссионного вознаграждения, предусмотренного тарифами Ощадбанка, и его уплаты в порядке договорного списания путем удержания с суммы недвижимого вклада.

Источник: https://korrespondent.net/
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