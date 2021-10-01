Ощадбанк начинает закрывать счета клиентов

Ощадбанк с 1 октября 2021 года начинает закрывать текущие и депозитные счета, операции по которым не проводились в течение трех и более лет. Об этом говорится в заявлении банка.





Отмечается, что если до 30 сентября 2021 года клиент не обратится в учреждение Ощадбанка, то банк изменит учет остатков средств на таких счетах и будет учитывать их как недвижимые вклады.





Если владельцы не пришли в банк для актуализации идентификационных данных и верификации, Ощадбанк посчитает, что клиенты таким образом дали согласие на расторжение договора и закрытие счета. Такие действия будут считаться согласием на применение ежемесячного комиссионного вознаграждения, предусмотренного тарифами Ощадбанка, и его уплаты в порядке договорного списания путем удержания с суммы недвижимого вклада.



