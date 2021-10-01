От COVID привились еще более 130 тысяч украинцев

За минувшие сутки в Украине против коронавируса вакцинировано 129 533 человека. Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.





Отмечается, что одну дозу вакцины получили 72 268 человек, полностью иммунизированны - 57 265.





В течение суток работали 897 мобильных бригад, 2 976 пунктов прививания; 346 центров вакцинации.





Всего с начала иммунизации в Украине было привито 7 072 803 человека. Из которых получили одну дозу вакцины - 7 072 801 человек, а полностью иммунизированы (получили две дозы) - 5 674 722 человека.





В общем количестве в стране проведено уже 12 747 523 вакцинации.



