Задержание Саакашвили: МИД вызывает посла Грузии

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Грузии в Киеве. Причиной стало задержание бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в Тбилиси. Об этом в пятницу, 1 октября, сообщил спикер МИД Олега Николенко в Twitter.





"Видим информацию в СМИ о задержании гражданина Украины Саакашвили в Грузии. В Министерство иностранных дел приглашен руководитель посольства Грузии в Украине для получения официальной информации об основаниях и обстоятельствах такого задержания", - сообщил Николенко.





Премьер Грузии заявил, что Саакашвили арестован и переведен в пенитенциарное учреждение. По его словам, спецслужбы предприняли все меры, чтобы препятствия для задержания экс-президента Грузии были минимальными.





Напомним, сегодня вечером стало известно, что в Грузии задержали Саакашвили. Перед этим Саакашвили заявил, что приехал в Грузию и находится в Батуми.





Ранее власти Грузии заявляли, что ждут Саакашвили, чтобы препроводить его в тюрьму. Грузинская прокуратура обвиняет Саакашвили по нескольким уголовным статьям, по двум из которых бывший президент осужден.



