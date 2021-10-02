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Новости
Украина
2 октября 21, 09:05
Задержание Саакашвили: МИД вызывает посла Грузии
МИД
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Руководителя посольства Грузии в Украине пригласили в МИД для получения официальной информации об основаниях задержания гражданина Украины Сакашвили.
Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Грузии в Киеве. Причиной стало задержание бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в Тбилиси. Об этом в пятницу, 1 октября, сообщил спикер МИД Олега Николенко в Twitter.

"Видим информацию в СМИ о задержании гражданина Украины Саакашвили в Грузии. В Министерство иностранных дел приглашен руководитель посольства Грузии в Украине для получения официальной информации об основаниях и обстоятельствах такого задержания", - сообщил Николенко.

Премьер Грузии заявил, что Саакашвили арестован и переведен в пенитенциарное учреждение. По его словам, спецслужбы предприняли все меры, чтобы препятствия для задержания экс-президента Грузии были минимальными.

Напомним, сегодня вечером стало известно, что в Грузии задержали Саакашвили. Перед этим Саакашвили заявил, что приехал в Грузию и находится в Батуми. 

Ранее власти Грузии заявляли, что ждут Саакашвили, чтобы препроводить его в тюрьму. Грузинская прокуратура обвиняет Саакашвили по нескольким уголовным статьям, по двум из которых бывший президент осужден.

Источник: https://korrespondent.net/
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