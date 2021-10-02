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Новости
Украина
2 октября 21, 09:07
Зеленский обеспокоен задержанием Саакашвили
Владимир Зеленский
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Глава государства выразил беспокойство тоном звучащих в Грузии заявлений о возможном развитии ситуации с задержанием украинского чиновника.
Президент Владимир Зеленский выразил обеспокоенность задержанием Михаила Саакашвили в Грузии и тоном заявлений грузинской стороны по этому вопросу. Об этом вечером в пятницу, 1 октября, сообщил пресс-секретарь Офиса президента Сергей Никифоров в Facеbook.

"Внимательно следим за сообщениями о задержании главы исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили. Президент Владимир Зеленский обеспокоен подобными новостями и тоном звучащих в Грузии заявлений о возможном развитии ситуации", - написал Никифоров.

Он добавил, что Украина обращается к грузинской стороне за разъяснениями всех обстоятельств такого шага в отношении украинского гражданина. По его словам, посольство Украины в Грузии пока не получило официальной информации о задержании Саакашвили.

Источник: https://korrespondent.net/
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