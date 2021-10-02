Зеленский обеспокоен задержанием Саакашвили

Президент Владимир Зеленский выразил обеспокоенность задержанием Михаила Саакашвили в Грузии и тоном заявлений грузинской стороны по этому вопросу. Об этом вечером в пятницу, 1 октября, сообщил пресс-секретарь Офиса президента Сергей Никифоров в Facеbook.





"Внимательно следим за сообщениями о задержании главы исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили. Президент Владимир Зеленский обеспокоен подобными новостями и тоном звучащих в Грузии заявлений о возможном развитии ситуации", - написал Никифоров.





Он добавил, что Украина обращается к грузинской стороне за разъяснениями всех обстоятельств такого шага в отношении украинского гражданина. По его словам, посольство Украины в Грузии пока не получило официальной информации о задержании Саакашвили.



