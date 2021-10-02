Саакашвили и Ясько сообщили о своих отношениях

Нардеп от Слуги народа Лиза Ясько вечером в пятницу, 1 октября, опубликовала совместное видео с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили в котором говорится о том, что оба политика любят друг друга и теперь вместе.





"Мы записали это видео до отъезда Михаила в Грузию. О том, что мы вместе. О том, что любим друг друга и поддерживаем. Любовь и Борьба за свое государство - это благородное дело!".





В прикрепленном видео Ясько молчит, говорит только Саакашвили. Но тоже про любовь:





"Надо огласить, что мы вместе, что мы влюблены друг в друга и что у нас общая жизнь. И хочу всем пожелать счастья", - сказал Саакашвили по-украински. Он также сообщил о своих чувствах к Лизе и "новом старте" по-грузински и английски.





Как известно, Михаил Саакашвили женат на гражданке Нидерландов Сандре Руловс. Сегодня после задержания Саакашвили Сандра опубликовала в Facebook пост поддержки своего мужа и обращение к жителям Грузии.





"Он дал нам знать, по какому плану действовать, и при этом наглядно показал нам истинное лицо правительства и пороки системы. Завтра вы сами оцените его героическое и гениальное поведение - все на референдум!", - написала супруга Саакашвили.



