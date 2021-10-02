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Новости
Украина
2 октября 21, 09:22
Саакашвили и Ясько сообщили о своих отношениях
Саакашвили и Ясько
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Михаил Саакашвили до своего отбытия в Грузию записал совместное видео с украинским нардепом Лизой Ясько, в котором рассказал о своих отношениях с ней.
Нардеп от Слуги народа Лиза Ясько вечером в пятницу, 1 октября, опубликовала совместное видео с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили в котором говорится о том, что оба политика любят друг друга и теперь вместе.

"Мы записали это видео до отъезда Михаила в Грузию. О том, что мы вместе. О том, что любим друг друга и поддерживаем. Любовь и Борьба за свое государство - это благородное дело!".

В прикрепленном видео Ясько молчит, говорит только Саакашвили. Но тоже про любовь:

"Надо огласить, что мы вместе, что мы влюблены друг в друга и что у нас общая жизнь. И хочу всем пожелать счастья", - сказал Саакашвили по-украински. Он также сообщил о своих чувствах к Лизе и "новом старте" по-грузински и английски.

Как известно, Михаил Саакашвили женат на гражданке Нидерландов Сандре Руловс. Сегодня после задержания Саакашвили Сандра опубликовала в Facebook пост поддержки своего мужа и обращение к жителям Грузии.

"Он дал нам знать, по какому плану действовать, и при этом наглядно показал нам истинное лицо правительства и пороки системы. Завтра вы сами оцените его героическое и гениальное поведение - все на референдум!", - написала супруга Саакашвили.

Источник: https://korrespondent.net/
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