Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.87
USD
26.61
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
2 октября 21, 09:52
Завершились международные военные учения Rapid Trident-2021
Rapid Trident - 2021
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Учения носят исключительно оборонительный характер и направлены на усиление национальных оборонных возможностей, отработку совместных действий, углубление взаимосовместимости с ВС США и государств-партнеров.
В Минобороны Украины заявили о завершении украинско-американских военных учений "Rapid Trident - 2021", в которых приняли участие представители 15 стран. Об этом в пятницу, 1 октября,  сообщает Министерство обороны Украины.

В ведомстве отметили, что к учениям были привлечены более 6000 личного состава, несколько сотен единиц боевой техники, в частности, украинская авиация и от стран НАТО.

"Подразделения и штабы Вооруженных сил Украины, США, стран НАТО и государств-партнеров достигли взаимосовместимости, к которой стремились. Мы можем действовать вместе на земле и в воздухе, создавая новую архитектуру коллективных оборонительных действий. Поэтому учения "Rapid Trident-2021" достигли своих целей", - сообщил соруководитель учений бригадный генерал Владислав Клочков.

Известно, что украинско-американские военные учения "Rapid Trident-2021" являются завершающим этапом интенсивных ежегодных мероприятий по подготовке подразделений Сухопутных войск ВС Украины.

Церемония закрытия военных учений "Rapid Trident-2021", которые продолжались с 20 сентября, состоялась на базе Международного центра миротворчества и безопасности.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Траты Украины на оборону выросли на 200% за 10 лет
Россия призвала США отказаться от учений в Черном море
Укроборонпром в рейтинге крупных производителей оружия
К чему готовится РФ? Военные учения вокруг Украины
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Заболевемость COVID держится около 12 тысяч
noimageСутки на Донбассе: 14 обстрелов, ранены два бойца
noimageЦИК завершила процесс регистрации кандидатов в нардепы
noimageРастет объем денежных переводов в Украину
noimageВакцинация в Киеве может стать принудительной - Кличко
Лента новостей