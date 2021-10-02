Завершились международные военные учения Rapid Trident-2021

В Минобороны Украины заявили о завершении украинско-американских военных учений "Rapid Trident - 2021", в которых приняли участие представители 15 стран. Об этом в пятницу, 1 октября, сообщает Министерство обороны Украины.





В ведомстве отметили, что к учениям были привлечены более 6000 личного состава, несколько сотен единиц боевой техники, в частности, украинская авиация и от стран НАТО.





"Подразделения и штабы Вооруженных сил Украины, США, стран НАТО и государств-партнеров достигли взаимосовместимости, к которой стремились. Мы можем действовать вместе на земле и в воздухе, создавая новую архитектуру коллективных оборонительных действий. Поэтому учения "Rapid Trident-2021" достигли своих целей", - сообщил соруководитель учений бригадный генерал Владислав Клочков.





Известно, что украинско-американские военные учения "Rapid Trident-2021" являются завершающим этапом интенсивных ежегодных мероприятий по подготовке подразделений Сухопутных войск ВС Украины.





Церемония закрытия военных учений "Rapid Trident-2021", которые продолжались с 20 сентября, состоялась на базе Международного центра миротворчества и безопасности.



