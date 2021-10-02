Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.87
USD
26.61
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
2 октября 21, 09:53
Вакцинация в Киеве может стать принудительной - Кличко
вакцина
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В Минздраве отмечают, что в Украине нет принудительной вакцинации, но есть обязательная для определенной категории граждан.
Глава Киева Виталий Кличко допускает, что вакцинация от коронавируса в столице может стать принудительной. Об этом в пятницу, 1 октября, он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера". 

Мєр отметил, что если жители мегаполиса хотят свободно ездить в общественном транспорте или зайти в общественное заведение, им необходимо сделать прививку.

"Мы не хотим доводить до принудительной вакцинации, но дойдем до того, что если вы хотите ездить в общественном транспорте, то без вакцинации вы этого не сможете сделать. Если вы хотите пойти в общественные заведения, то также без вакцинации вы этого не сможете сделать. Это как принудительно, но это забота о самом ценном - здоровье людей", - заявил Кличко.

Мэр отметил, что в столичных больницах в данное время находятся 1200 человек в тяжелом состоянии под кислородом. При этом в городе провакцинированы 1 млн 800 тысяч человек.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
До конца рабочей недели в Украине будет прохладно и сыро
С 23 сентября по всей Украине будет введена желтая зона
Врач назвал способ, как уберечься от коронавируса
Зеленский назвал вероятную версию покушения на Шефира. Видео
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Заболевемость COVID держится около 12 тысяч
noimageСутки на Донбассе: 14 обстрелов, ранены два бойца
noimageЦИК завершила процесс регистрации кандидатов в нардепы
noimageРастет объем денежных переводов в Украину
noimageЗавершились международные военные учения Rapid Trident-2021
Лента новостей