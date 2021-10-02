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2 октября 21, 09:59
ЦИК завершила процесс регистрации кандидатов в нардепы
ЦИК
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Промежуточные выборы народных депутатов Украины в Черкасской и Херсонской областях состоятся 31 октября.
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 45 кандидатов в народные депутаты на промежуточных выборах в одномандатном избирательном округе №197 (Черкасская область) и одномандатном избирательном округе №184 (Херсонская область), которые состоятся 31 октября. Об этом в пятницу, 1 октября, сообщила ЦИК на своей странице в Facebook.  

В частности, сегодня на заседании комиссия зарегистрировала 13 кандидатов. Таким образом, ЦИК завершила процесс регистрации кандидатов в народные депутаты.

Уточнеятся, что сегодня кандидатами в округе №184 (Херсонская область) зарегистрировали Дмитрия Васильева, Юрия Колыхаева, Сергея Андреевича Козыря, Геннадия Борисовича Лагуту, Геннадия Васильевича Лагуту как самовыдвиженцев, а также Александра Пономарева от партии "Блок оппозиционных сил".

Кроме того, в округе №197 (Черкасская область) зарегистрировали Юлию Гершун, Владислава Владимировича Голуба, Вячеслава Владимировича Голуба и Ивана Степанца как самовыдвиженцев, а также Тамару Звягинцеву от "Украинской политической партии "христианское движение", Владислава Пыльника от партии "Могучая Украина", Сергея Чередниченко от партии "Партия Антона Яценко".

Таким образом, всего в 184-м округе зарегистрировано 19 кандидатов, а в 197-м - 26.

Согласно календарному плану ЦИК, до 5 октября включительно должна завершиться регистрация кандидатов. Предвыборная агитация должна быть завершена в 24:00 29 октября.

Результаты выборов ЦИК должны быть установлены до 15 ноября включительно.

Напомним, в Черкасской и Херсонской областях на 31 октября 2021 года назначены промежуточные выборы народных депутатов на 197 и 184 округах, поскольку мажоритарщики из этих округов досрочно прекратили полномочия.

Источник: https://korrespondent.net/
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