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Украина
2 октября 21, 10:03
Сутки на Донбассе: 14 обстрелов, ранены два бойца
Донбасс
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Пять обстрелов сепаратисты совершили с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.
За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 14 обстрелов, двое военных ВСУ получили огнестрельные ранения, сообщается в утренней сводке штаба ООС в субботу, 2 октября.

"Военные находятся в лечебном учреждении. Состояние обоих раненых – удовлетворительное", – говорится в сообщении.

Так, противник из разных вооружений осуществил обстрелы у Новозвановка, Новоалександровки, Лебединского, Луганского, Водяного на Приазовье, Новолуганского, Крымского и Первомайского.

Из минометов была обстреляна Авдеевка, в результате чего повреждены жилые дома, местные жители не пострадали.

В районе Нью-Йорка зафиксировано использование беспилотника, с которого противник совершил сброс ВОГ-17. На Луганщине также зафиксирован пролет беспилотника, вероятно Орлан-10 с пересечением линии разграничения.

Военные на обстрелы противника открывали ответный огонь.

С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Источник: https://korrespondent.net/
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