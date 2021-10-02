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Новости
Украина
2 октября 21, 10:04
Заболевемость COVID держится около 12 тысяч
COVID-19
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В Украине три дня подряд фиксируют около 12 тысяч случаев коронавируса. Выздоровевших втрое меньше, смертность растет.
За минувшие сутки в Украине зафиксировано 11 809 новых случаев COVID-19, из них детей - 1104, медработников - 235. Об этом свидетельствуют данные Минздрава в субботу, 2 октября.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 2692 человека;
летальных случаев - 203;
выздоровели - 3469 человек.

За сутки протестировано: методом ПЦР - 46962 человека, методом ИФА - 11787 человек, экспресс-тестами - 32354 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2 447 222 человека;
выздоровели - 2 261 924 человека;
летальных случаев - 56 649;
проведено ПЦР-тестов - 12 922 388.



Источник: https://korrespondent.net/
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