Заболевемость COVID держится около 12 тысяч

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 11 809 новых случаев COVID-19, из них детей - 1104, медработников - 235. Об этом свидетельствуют данные Минздрава в субботу, 2 октября.





Также за минувшие сутки:





госпитализированы - 2692 человека;

летальных случаев - 203;

выздоровели - 3469 человек.





За сутки протестировано: методом ПЦР - 46962 человека, методом ИФА - 11787 человек, экспресс-тестами - 32354 человека.





За все время пандемии в Украине:





заболело - 2 447 222 человека;

выздоровели - 2 261 924 человека;

летальных случаев - 56 649;

проведено ПЦР-тестов - 12 922 388.











