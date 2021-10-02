Заболевемость COVID держится около 12 тысяч

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 11 809 новых случаев COVID-19, из них детей - 1104, медработников - 235. Об этом свидетельствуют данные Минздрава в субботу, 2 октября.
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 2692 человека;
летальных случаев - 203;
выздоровели - 3469 человек.
За сутки протестировано: методом ПЦР - 46962 человека, методом ИФА - 11787 человек, экспресс-тестами - 32354 человека.
За все время пандемии в Украине:
заболело - 2 447 222 человека;
выздоровели - 2 261 924 человека;
летальных случаев - 56 649;
проведено ПЦР-тестов - 12 922 388.