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Новости
Украина
5 октября 21, 13:12
В зоне ООС четыре обстрела за день, ВСУ без потерь
Донбасс
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Второй день на Донбассе фиксируется по четыре обстрела за сутки, что значительно меньше, чем в предыдущие дни, когда количество обстрелов не опускалось ниже десяти.
Сепаратисты на Донбассе за минувшие сутки четыре раза нарушили режим тишины. У украинских военных день прошел без потерь. С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Об этом во вторник, 5 октября, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"За прошедшие сутки, 4 октября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня… Потерь среди военнослужащих из состава Объединенных сил нет", – говорится в утренней сводке штаба.

Отмечается, что противник открывал огонь из ручных и станковых противотанковых гранатометов, а также с подствольных гранатометов у Лебединского, а также дважды вел огонь из крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия вблизи Новотошковского.

Кроме того, на Луганщине зафиксировано пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10 с пересечением линии разграничения.

В штабе также сообщили, что по состоянию на 7:00 утра 5 октября нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Источник: https://korrespondent.net/
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