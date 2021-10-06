В зоне ООС четыре обстрела за день, ВСУ без потерь

Сепаратисты на Донбассе за минувшие сутки четыре раза нарушили режим тишины. У украинских военных день прошел без потерь. С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Об этом во вторник, 5 октября, сообщили в пресс-центре штаба ООС.





"За прошедшие сутки, 4 октября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня… Потерь среди военнослужащих из состава Объединенных сил нет", – говорится в утренней сводке штаба.





Отмечается, что противник открывал огонь из ручных и станковых противотанковых гранатометов, а также с подствольных гранатометов у Лебединского, а также дважды вел огонь из крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия вблизи Новотошковского.





Кроме того, на Луганщине зафиксировано пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10 с пересечением линии разграничения.





В штабе также сообщили, что по состоянию на 7:00 утра 5 октября нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.



