Медику вынесли приговор за подделку COVID-сертификата

Суд объявил первый приговор медику за выдачу фальшивого COVID-сертификата: врач из Павлограда (Днепропетровская обл.) лишен права деятельности по специальности на один год и заплатит штраф 34 тыс. грн. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.





"Суд вынес первый приговор за подделку COVID-сертификатов. Первое судебное решение о приговоре за подделку COVID-сертификатов было вынесено на прошлой неделе", – сообщили в Минздраве со ссылкой на председателя Национальной полиции Украины Игоря Клименко.





Отмечается, что врач из Павлограда Днепропетровской области получил штраф 34 тыс. грн и был лишен права деятельности по специальности на один год.





В информации подчеркивается, что за прошедшую неделю было проведено 13 обысков и начато 12 уголовных производств.





Ранее в МОЗ сообщили, что отстранят 15 главврачей за подделку COVID-сертификатов.





Также на прошлой неделе сообщалось о первых приговорах за подделку COVID-сертификатов. В частности, мужчину из Ивано-Франковской области и женщину из Хмельницкого оштрафовали на 850 гривен за попытку пересечь границу с поддельными документами.



