Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.62
USD
26.40
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
5 октября 21, 13:16
Медику вынесли приговор за подделку COVID-сертификата
COVID-сертификат
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Врач из Днепропетровской области заплатит 34 тысячи грн штрафа и будет на год лишен лицензии.
Суд объявил первый приговор медику за выдачу фальшивого COVID-сертификата: врач из Павлограда (Днепропетровская обл.) лишен права деятельности по специальности на один год и заплатит штраф 34 тыс. грн. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

"Суд вынес первый приговор за подделку COVID-сертификатов. Первое судебное решение о приговоре за подделку COVID-сертификатов было вынесено на прошлой неделе", – сообщили в Минздраве со ссылкой на председателя Национальной полиции Украины Игоря Клименко.

Отмечается, что врач из Павлограда Днепропетровской области получил штраф 34 тыс. грн и был лишен права деятельности по специальности на один год.

В информации подчеркивается, что за прошедшую неделю было проведено 13 обысков и начато 12 уголовных производств.

Ранее в МОЗ сообщили, что отстранят 15 главврачей за подделку COVID-сертификатов.

Также на прошлой неделе сообщалось о первых приговорах за подделку COVID-сертификатов. В частности, мужчину из Ивано-Франковской области и женщину из Хмельницкого оштрафовали на 850 гривен за попытку пересечь границу с поддельными документами.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
В Минске вынесли приговор оппозиции
Число отравившихся школьников в Хмельницком выросло
В Украине ожидается циркуляция сразу трех штаммов гриппа
СМИ рассказали о "плюшках" для вакцинированных
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Уже без Разумкова. Большие изменения в Раде. ВИДЕО
noimageКак слуги народа заблокировали работу Верховной Рады?
noimageВ Киеве начали подготовку к строительству метро на Троещину
noimageРада в четверг рассмотрит увольнение Разумкова
noimageВ Украине вакцинированы более 80% персонала школ
Лента новостей