За сутки вакцинировано более 100 тысяч украинцев

В Украине за минувшие сутки понедельника, 4 октября, вакцинировано 100 331 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.





Одну дозу получили 51 472 человека, полностью иммунизированы – 48 859 человек.





В течение суток работали 831 мобильная бригада, 2 925 пунктов прививки, 339 центров вакцинации.





С начала прививочной кампании привито 7 242 115 человек, из них получили одну дозу - 7 242 113 человек полностью иммунизированы и получили две дозы - 5 820 725 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).





Всего проведено 13 062 838 прививок.



