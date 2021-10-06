Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.62
USD
26.40
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
5 октября 21, 13:17
За сутки вакцинировано более 100 тысяч украинцев
Вакцинация
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В течение суток работали 831 мобильная бригада, 2 925 пунктов прививки, 339 центров вакцинации.
В Украине за минувшие сутки понедельника, 4 октября, вакцинировано 100 331 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Одну дозу получили 51 472 человека, полностью иммунизированы – 48 859 человек.

В течение суток работали 831 мобильная бригада, 2 925 пунктов прививки, 339 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 7 242 115 человек, из них получили одну дозу - 7 242 113 человек полностью иммунизированы и получили две дозы - 5 820 725 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 13 062 838 прививок.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
В Украине резко ускорились темпы вакцинации
В Украине число прививок превысило 150 тыс. в день
В Украине вакцинировали еще более 37 тысяч человек
В Украине резко ускорилась вакцинация от COVID-19
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Уже без Разумкова. Большие изменения в Раде. ВИДЕО
noimageКак слуги народа заблокировали работу Верховной Рады?
noimageВ Киеве начали подготовку к строительству метро на Троещину
noimageРада в четверг рассмотрит увольнение Разумкова
noimageВ Украине вакцинированы более 80% персонала школ
Лента новостей