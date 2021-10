Праздники 5 октября 2021: традиции, факты, запреты

В григорианском календаре 5 октября − 278-й день 2021 года. До конца года остается 87 дней.

Какие праздники 5 октября в Украине и мире

- Всемирный день учителя – учрежден ЮНЕСКО в 1994 году и призван привлечь внимание к положению учителей в обществе, их роли в образовании и развитии.





- День Республики в Португалии





- Фестиваль вегетарианцев в Таиланде − ежегодно отмечается на острове Пхукет и длится девять дней, начинаясь в конце сентября или в октябре − обычно в девятом месяце по лунному календарю. Все это время местные буддисты соблюдают строгую вегетарианскую диету и истязают плоть: протыкают щеки и языки, ходят босиком по раскаленным углям, лезвиям, битому стеклу.





- Всемирный день Джеймса Бонда – отмечается в честь мировой премьеры первого фильма бондианы Доктор Ноу, которая состоялась в Лондоне в 1962 году.

Какие события произошли 5 октября

1823 год − в Англии вышел первый выпуск медицинского журнала Ланцет.

1910 год − в Португалии была провозглашена республика.

1921 год − в Лондоне основан Международный ПЕН-клуб − правозащитная организация, объединяющая писателей, поэтов и журналистов.

1925 год − в США вышла первая книга Эрнеста Хемингуэя − небольшой сборник рассказов В наше время.

1948 год − образован Международный союз охраны природы

1962 год − в Великобритании вышел первый сингл The Beatles − Love Me Do.





Кто родился 5 октября

1713 год − французский писатель, философ, энциклопедист Дени Дидро.

1864 год − французский изобретатель, создатель кинематографа Луи Жан Люмьер, младший из братьев Люмьер.

1902 год − американский ресторатор, создатель сети ресторанов McDonald’s Рэй Крок.

1930 год − советский летчик-космонавт № 4, первый космонавт-украинец Павел Попович.

1936 год − чешский политик, президент Чехии (1989-2003 гг.) Вацлав Гавел.

1940 год − советский и российский актер Виктор Павлов.

1943 год − советская и российская актриса Инна Чурикова.

1944 год − советский и российский актер Александр Михайлов.

1975 год − британская актриса Кейт Уинслет.

Народные и церковные праздники 5 октября

Православная церковь чтит память пророка Ионы и святого мученика Фоки Синопского.

Ветхозаветный пророк Иона жил в VIII веке до нашей эры. Он − древнейший из еврейских пророков, писание которого дошло до нашего времени, и единственный, кто "попытался убежать от Бога".

По преданию, он получил от Господа повеление идти в Ниневию − столицу Ассирийского царства, чтобы предсказать городу гибель и призвать жителей покаяться в грехах. Однако Иона не захотел идти к врагам народа израильского и сел в корабль, идущий в Фарсис.

Когда судно попало в бурю, моряки бросили жребий, чтобы узнать, чьи грехи навлекли на них кару, и он указал на Иону. Святой сознался в непослушании Богу и попросил бросить его в море. Как только он оказался в воде, шторм прекратился.

Пророк не утонул − его проглотил огромный кит, в чреве которого он провел три дня и три ночи. Все это время Иона молился и каялся перед Богом, после чего произошло чудо – кит выбросил свою добычу на берег.

В итоге Иона отправился в Ниневию и стал проповедовать там христианство. Жители города покаялись в грехах и Бог помиловал их − город существовал еще более 200 лет, пока не был разрушен в 610 году до нашей эры.

Пророк Иона вернулся на родину и там мирно скончался.

Альберт Пиктор, фреска пророка Иону бросают в море

Священномученик Фока был родом из города Синопа. С юных лет он вел праведную жизнь и обладал даром исцелять людей, за что был поставлен епископом Синопским.

Во время гонений на христиан при императоре Траяне святого принуждали отречься от веры пытками, а затем казнили в 117 году.

В народе этот день назвали Иона и Фока, Листопадная, Листодер, Фока Вертоградарь.

Традиции и обряды

На Фоку и Иону часто дул сильный ветер, порывы которого буквально сдирали листву с деревьев − начинался так называемый листодер.

Крестьяне заканчивали уборку редьки, поэтому она в изобилии была на столе и подавалась с солью, луком и квасом.

Фоку почитали как защитника от пожаров и спасителя утопающих. В народе святому молились о заступничестве.

Что нельзя делать 5 октября

В память о пребывании Ионы в чреве кита в этот день запрещалось есть рыбу.

Чтобы не было сильного ветра нельзя сжигать старые веники, разорять муравейники, проклинать ветродуй, бить палкой или хлыстом по земле.

Приметы 5 октября

Если на березе остались листья − снег пойдет не скоро.

Если мало шишек на хвойных деревьях − зима будет теплой.

Осиновые листья ложатся лицевой стороной кверху − жди зимой лютых морозов, изнанкой − будет теплая зима.

У кого сегодня именины

Именины 5 октября отмечают: Александр, Андрей, Вениамин, Иона, Кузьма, Макар, Мартин, Николай, Петр, Федор, Фока.