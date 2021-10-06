Оранжевую зону расширили на восемь областей

Минздрав обновил данные эпидемиологической ситуации в стране. По состоянию на вторник, 5 октября, восемь областей страны соответствуют оранжевой зоне адаптивного карантина.





Еще накануне показатели "оранжевой" зоны имели семь регионов, однако сегодня к ним присоединилась Закарпатская область.





Всего в список с наиболее ухудшенной эпидемиологической статистикой входят сейчас такие области:





Житомирская,

Закарпатская,

Запорожская,

Ровенская,

Сумская,

Харьковская,

Херсонская,

Черновицкая.





Все эти регионы имеют плохие показатели уровня заболеваемости коронавирусом. Худшая статистика сейчас в Черновицкой - 653, Харьковской - 450 и Запорожской области - 380. В то время как норма должна составлять не более 75 на 100 тысяч населения.





Кроме того, в некоторых областях превышена динамика COVID-госпитализаций. Наихудшая ситуация в Херсонской области - 71,1% и Ровенской - 59,1%. Впрочем, уровень роста общего количества госпитализированных с COVID пациентов или с подозрением на болезнь в течение последних семи дней должна составлять не более 50%.



