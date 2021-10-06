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Новости
Украина
5 октября 21, 13:29
Оранжевую зону расширили на восемь областей
Оранжевая зона
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К семи областям, которые были в оранжевой зоне карантина накануне, сегодня добавилась Закарпатская область.
Минздрав обновил данные эпидемиологической ситуации в стране. По состоянию на вторник, 5 октября, восемь областей страны соответствуют оранжевой зоне адаптивного карантина.

Еще накануне показатели "оранжевой" зоны имели семь регионов, однако сегодня к ним присоединилась Закарпатская область.

Всего в список с наиболее ухудшенной эпидемиологической статистикой входят сейчас такие области:

Житомирская,
Закарпатская,
Запорожская,
Ровенская,
Сумская,
Харьковская,
Херсонская,
Черновицкая.

Все эти регионы имеют плохие показатели уровня заболеваемости коронавирусом. Худшая статистика сейчас в Черновицкой - 653, Харьковской - 450 и Запорожской области - 380. В то время как норма должна составлять не более 75 на 100 тысяч населения.

Кроме того, в некоторых областях превышена динамика COVID-госпитализаций. Наихудшая ситуация в Херсонской области - 71,1% и Ровенской - 59,1%. Впрочем, уровень роста общего количества госпитализированных с COVID пациентов или с подозрением на болезнь в течение последних семи дней должна составлять не более 50%.

Источник: https://korrespondent.net/
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