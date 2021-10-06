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Новости
Украина
5 октября 21, 13:50
Украинско-румынские учения Riverine-2021 завершены
Riverine-2021
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Находясь в рамках сценария учений, пограничники продолжали выполнять задачи по контролю гражданского судоходства.
Украинско-румынские учения Riverine-2021 завершились символическим прощанием флотов государств, которые торжественными построениями поздравили друг друга и поблагодарили за сотрудничество. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"ВМС Румынии и их пограничные катера совместно с ВМС Украины и кораблями и катерами Морской охраны Госпогранслужбы за время учений прошли Дунаем более 200 морских миль", - говорится в сообщении.

Единым соединением и отдельными тактическими группами отработано около 30 практических упражнений. даже находясь в рамках сценария учений, пограничники выполняли задачи по контролю за гражданским судоходством.

Сообщается, что все задачи учений выполнены. Руководством учений отмечен высокий уровень слаженности и подготовки корабельно-катерного состава, в частности Морской охраны Госпогранслужбы.










Источник: https://korrespondent.net/
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