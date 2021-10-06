В Крыму новый антирекорд прироста COVID

В Крыму за минувшие сутки выявлен 441 новый случай COVID-19, что стало новым антирекордом. Об этом во вторник, 5 октября, сообщает Крыминформ со ссылкой на данные крымского "Минздрава".





Отмечается, что за истекшие сутки выявлен 441 новый случай COVID-19, выздоровели 505 человек и 15 скончались.





Обследование на коронавирусную инфекцию прошли 1 608 человек.





Накануне в Крыму было подтверждено 435 новых случаев COVID-19.





Всего в Крыму, по официальным данным, коронавирус за время пандемии подтвердили у 81 363 человек, из них 69 542 человека выздоровели, 2 630 человек скончались.



