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Украина
5 октября 21, 13:56
В Крыму новый антирекорд прироста COVID
Крым
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За сутки коронавирус обнаружили у 441 человека. При этом из заболевших ранее выздоровели 505 человек.
В Крыму за минувшие сутки выявлен 441 новый случай COVID-19, что стало новым антирекордом. Об этом во вторник, 5 октября, сообщает Крыминформ со ссылкой на данные крымского "Минздрава".

Отмечается, что за истекшие сутки выявлен 441 новый случай COVID-19, выздоровели 505 человек и 15 скончались.

Обследование на коронавирусную инфекцию прошли 1 608 человек.

Накануне в Крыму было подтверждено 435 новых случаев COVID-19.

Всего в Крыму, по официальным данным, коронавирус за время пандемии подтвердили у 81 363 человек, из них 69 542 человека выздоровели, 2 630 человек скончались.

Источник: https://korrespondent.net/
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