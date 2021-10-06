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Новости
Украина
5 октября 21, 14:04
Саакашвили написал Зеленскому письмо
Михаил Саакашвили
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Политик поблагодарил украинского президента за обещание содействовать его освобождении из тюрьмы.
Арестованный в Грузии экс-президент Михаил Саакашвили написал открытое письмо президенту Владимиру Зеленскому, в котором поблагодарил за обещание посодействовать его освобождению. Текст письма во вторник, 5 октября, обнародован на странице Саакашвили в Facebook.

"Глубоко тронут вашими словами и откликом настоящего государственного деятеля высокого класса на мой незаконный арест и заточение в Грузии по сфальсифицированным обвинениям, которые кроме России не признает никто в мире", - написал Саакашвили.

Он подчеркнул, что высоко оценивает принципиальную позицию Зеленского по защите Украины и всех узников Кремля.

"Я больше жизни люблю свою Грузию, но очень люблю и Украину, мою вторую родину, где провел много лет своей жизни и где у меня есть семья и друзья, и гражданство, которое я очень ценю. Я всю жизнь буду гордиться тем, что имел возможность внести свой скромный вклад в производимые вами исторические изменения и реформы", - говорится в письме.

Саакашвили также заявил, что является "личным узником Путина", и очень ценит "принципиальную позицию" Зеленского по защите Украины и всех "узников империи".

Источник: https://korrespondent.net/
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