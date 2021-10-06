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Новости
Украина
5 октября 21, 14:07
Данилов: Пик новой COVID-волны у Украины впереди
секретарь СНБО Алексей Данилов
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В СНБО сообщили, что сейчас медицинская система готова к гораздо большей нагрузке, чем в начале эпидемии.
Пик заболеваемости коронавирусом у Украины еще впереди. На конец октября прогнозируется заполненность мест в больницах на 50-55 тысяч. Об этом во вторник, 5 октября, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге в Офисе Президента, передает LB.

Он отметил, что в целом по стране подготовлено 80 тысяч коек для больных коронавирусом.

Данилов также отметил, что сегодня система здравоохранения в Украине подготовлена ​​гораздо лучше, чем когда эпидемия начиналась.

Секретарь СНБО продемонстрировал журналистам систему Сота, которая действует для информирования высшего руководства страны об оперативной ситуации. Ссылка на Соту содержится на официальном сайте СНБО, большинство информации является открытой.

"Вы можете посмотреть все данные по стране - в какой области, в каком городе, городке, в какой больнице сколько мест. Также есть информация по вакцинации - первичная, вторичная, возрастные категории и тому подобное. Информация обновляется ежедневно в полночь", - сказал Данилов.

Он также добавил, что ситуация с коронавирусом на временно оккупированных территориях мониторится. На данный момент она, по словам Данилова остается очень напряженной.

Источник: https://korrespondent.net/
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