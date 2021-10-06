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Украина
5 октября 21, 14:09
Разумкова отстранили от ведения заседаний Рады
Дмитрий Разумков
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Спикера парламента на два дня отстранили от его функций. Соответствующее решение поддержали 240 нардепов.
Председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова на два дня отстранили от ведения пленарных заседаний. Соответствующее решение было принято во время заседания парламента во вторник 5 октября.

Решение поддержали 240 народных депутатов.

Этот инициировала фракция Слуга народа, группа Довира и За майбутнє.

Сам Разумков отстранился от ведения пленарного заседания на время рассмотрения этого вопроса.

"Я не могу вести этот вопрос, у меня есть конфликт интересов", - сказал Разумков, добавив, что передает свои функции своему первому заместителю Руслану Стефанчуку.



Источник: https://korrespondent.net/
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