Разумкова отстранили от ведения заседаний Рады

Председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова на два дня отстранили от ведения пленарных заседаний. Соответствующее решение было принято во время заседания парламента во вторник 5 октября.





Решение поддержали 240 народных депутатов.





Этот инициировала фракция Слуга народа, группа Довира и За майбутнє.





Сам Разумков отстранился от ведения пленарного заседания на время рассмотрения этого вопроса.





"Я не могу вести этот вопрос, у меня есть конфликт интересов", - сказал Разумков, добавив, что передает свои функции своему первому заместителю Руслану Стефанчуку.











