Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.62
USD
26.40
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
5 октября 21, 14:13
В Украину прибыл президент Израиля
Ицхак Герцог
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Ицхак Герцог будет участвовать в мероприятиях посвященных 80 годовщине трагедии Бабьего Яра.
Президент Израиля Ицхак Герцог во вторник, 5 октября, прибыл в Киев для участия в памятных мероприятиях к 80 годовщине трагедии Бабьего Яра. Об этом он сообщил в своем Twitter.

"Я только что прилетел в Киев для начала государственного визита. Еврейский народ имеет здесь славное прошлое, но также тяжелую и мучительную историю. Завтра я приму участие в важной церемонии открытия Центра памяти жертв Холокоста в Киеве, посвященной 80 годовщине трагедии Бабьего Яра", - написал глава государства.

Герцога в Украине встречали, среди других, девушки с хлебом в традиционном украинском наряде.

Ранее президент Израиля писал, что намерен в Украине принять участие в мероприятиях с президентом и премьер-министром Украины и президентом Германии.

По данным Офиса Президента, 5 октября состоится встреча Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Государства Израиль Ицхака Герцога, который будет находиться в нашей стране с государственным визитом.

6 октября в 19:00 Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в мероприятиях к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра.





Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
"Антисемитский закон". Конфликт Польши и Израиля
В Израиле оценили эффект от третьей дозы вакцины от COVID-19
В Израиле оценили эффект от третьей дозы вакцины от COVID-19
Саммит первых леди и джентльменов проходит в Киеве. ФОТО
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Уже без Разумкова. Большие изменения в Раде. ВИДЕО
noimageКак слуги народа заблокировали работу Верховной Рады?
noimageВ Киеве начали подготовку к строительству метро на Троещину
noimageРада в четверг рассмотрит увольнение Разумкова
noimageВ Украине вакцинированы более 80% персонала школ
Лента новостей