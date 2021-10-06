В Украине вакцинированы более 80% персонала школ

В Украине продолжается COVID-вакцинация работников образовательных учреждений - по крайней мере одну дозу получили уже 81% персонала школ. Об этом заявил глава Минобразования Сергей Шкарлет во вторник, 5 октября.
За последние пять дней наблюдается повышение на 18% количества вакцинированных педагогов первой дозой во Львовской области, а на почти 14 % - в Днепропетровской.
В то же время ситуация по полному введению базового курса прививок на данный момент такая:
Луганская область - 67,9%,
Черкасская область - 64 %;
Полтавская область - 62,8 %;
Киев - 62,6 %;
Сумская область - 59, 7%.
По словам Шкарлета, у Херсонской, Ровенской и Одесской области сейчас отсутствует прогресс COVID-вакцинации.