В Украине вакцинированы более 80% персонала школ

В Украине продолжается COVID-вакцинация работников образовательных учреждений - по крайней мере одну дозу получили уже 81% персонала школ. Об этом заявил глава Минобразования Сергей Шкарлет во вторник, 5 октября.





За последние пять дней наблюдается повышение на 18% количества вакцинированных педагогов первой дозой во Львовской области, а на почти 14 % - в Днепропетровской.





В то же время ситуация по полному введению базового курса прививок на данный момент такая:





Луганская область - 67,9%,

Черкасская область - 64 %;

Полтавская область - 62,8 %;

Киев - 62,6 %;

Сумская область - 59, 7%.





По словам Шкарлета, у Херсонской, Ровенской и Одесской области сейчас отсутствует прогресс COVID-вакцинации.



