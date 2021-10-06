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Новости
Украина
5 октября 21, 14:19
Рада в четверг рассмотрит увольнение Разумкова
Дмитрий Разумков
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Разумков заявил, что решение вынести на голосование его отставку в четверг принято с нарушением закона.
Парламент поддержал предложение голосовать за отставку спикера Рады Дмитрия Разумкова в четверг 7 октября. Решение принято во время заседания 5 октября.

За соответствующую дату проголосовали 246 депутатов.

Как сообщает Телеграм канал Pavlovsky News, спикер ВР Дмитрий Разумков заявил, что решение вынести на голосование его отставку в четверг принято с нарушением закона.

"Это не только не соответствует закону, но и не соответствует правде, а правда - это самое главное", - заявил Разумков и уточнил, что не будет через суд обжаловать свою вероятную отставку, хотя именно это ему советовали делать коллеги.

Источник: https://korrespondent.net/
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