Рада в четверг рассмотрит увольнение Разумкова

Парламент поддержал предложение голосовать за отставку спикера Рады Дмитрия Разумкова в четверг 7 октября. Решение принято во время заседания 5 октября.





За соответствующую дату проголосовали 246 депутатов.





Как сообщает Телеграм канал Pavlovsky News, спикер ВР Дмитрий Разумков заявил, что решение вынести на голосование его отставку в четверг принято с нарушением закона.





"Это не только не соответствует закону, но и не соответствует правде, а правда - это самое главное", - заявил Разумков и уточнил, что не будет через суд обжаловать свою вероятную отставку, хотя именно это ему советовали делать коллеги.



