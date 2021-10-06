В Киеве начали подготовку к строительству метро на Троещину

В столице начинается подготовка к строительству Подольско-Выгуровской линии метрополитена, которая соединит кольцевую дорогу с жилым массивом Троещина. Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Соответствующее распоряжение о строительных работах подписано сегодня.

Как сообщил заместитель председателя КГГА Александр Густелев, строительство четвёртой линии метрополитена будет осуществляться поэтапно. Первым станет строительство от станции "Глыбочицкая" до станции "Радужная".

Важной составляющей новой ветки столичного метрополитена станет Подольско-Воскресенский мостовой переход, основной функцией которого является транспортное соединение между правым и левым берегами Киева.

"Как акцентировал внимание мэр столицы Виталий Кличко во время инспекции работ на мостовом переходе, на сегодня уже идет строительство станций метро на нижнем ярусе моста, а также на левом берегу, где метро пройдет под землей. Также уже строят 2 тоннеля для будущей станции "Радужная". В 2021 году коммунальному предприятию "Киевский метрополитен" как заказчику проектирования и строительства Подольско-Выгуровской линии метро ​​предусмотрено финансирование в объеме 30 млн грн. Первый участок будет включать 6 станций", — отметил Александр Густелев.

По его информации, в частности, появятся станции:

"Глыбочицкая" (с пересадкой на ст. метро "Лукьяновская");

"Подольская" (с пересадкой на ст. метро "Тараса Шевченко");

"Судостроительная";

"Труханов остров";

"Залив Десенка";

"Радужная".

По словам заместителя председателя КГГА, сейчас в рамках строительства Подольско-Воскресенского мостового перехода уже практически построены в основных конструкциях три станции метрополитена: "Судостроительная", "Труханов остров", "Залив Десенка". На очереди станция мелкого заложения на левом берегу — "Радужная".

Напомним, что Подольско-Воскресенская линия метрополитена от Кольцевой дороги на жилой массив Выгуровщина-Троещина в перспективе дополнит существующую схему метро, ​​пересекая действующие линии и расширяя таким образом систему пересадочных узлов.

Кроме этого, в перспективе предусмотрены пересадочные узлы с уже существующими станциями подземки — "Вокзальная", "Лукьяновская" и "Тараса Шевченко", что позволит разгрузить станции метро в центральной части города.