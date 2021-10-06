Как слуги народа заблокировали работу Верховной Рады?

- В понедельник представитель Слуги народа не проголосовал на Согласительном Совете любой вариант из повестки работы Рады на неделю.

- Во вторник (сегодня) мы зашли в зал. И типа отсутствие повестки стало причиной, почему Слуги отстранили спикера Рады Дмитрия Разумкова. Юридически это не имеет каких-либо оснований, но что сделано, то сделано.

- После отстранения оказалось, что повестки-то нет. Что дальше рассматривать – никто не знает.

- Три фракции: Слуга народа + Довіра + За Майбутнє попросили созвать Согласительный Совет, но созывает его спикер Верховной Рады, т.е. Разумков.

- Тут оказалось, что для созыва Согласительного Совета нужно три дня. Документы раздать, предложения комитетов собрать. В общем, не выходит быстро это сделать.

- И получается, что минимум до четверга вся Рада заблокирована. Законы рассматривать не можем. Напомню, что руками самих Слуг народа и сателлитов (+трое наших).

В общем, смешно и грустно.

Смешно, что при этом все рассказывали, что много законов. Правки мешают все принимать. А тут своими руками создали парламентский локдаун.

Грустно, что банально на шаг вперед никто даже в таких важных вопросах не думает.