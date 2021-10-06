Уже без Разумкова. Большие изменения в Раде. ВИДЕО

В Верховной Раде грядут большие перемены. Монобольшинство Слуги народа решило уволить с должности главы парламента своего некогда лидера Дмитрия Разумкова. Но мирного расставания не вышло. Стороны зашли в клинч, из-за которого работа Рады оказалась заблокирована фактически на неделю.

Регламентные страсти

В конфликте Разумкова с родной партией последней точкой стал закон о деолигархизации. Спикер выступал категорически против предложения президента Владимира Зеленского. В итоге, слуги приняли закон, когда глава парламента был на больничном. Но он заблокировал его подписание.

Президент Зеленский заявил, что Разумков должен был поддержать линию партии в вопросе борьбы с олигархами, но он пошел другим путем. Несмотря на то, что спикер должен сохранять нейтралитет, глава государства упрекнул его за то, что тот перестал быть членом его команды.

Слуги собрали подписи за отставку спикера, но тот заявил, что по регламенту этот вопрос нельзя рассматривать на текущей неделе. После этого монобольшинство просто отстранило Разумкова от ведения заседаний на два дня, а в четверг таки рассмотрит его отставку.

"Хорошо, вы можете делать все, что вам заблагорассудится, в этом зале. Но для меня должность не значит ничего – это инструмент. Я и без должности смогу реализовывать все то, что мы обещали в 2019 году. И уверен, что в этом зале хватит людей, которые будут это делать в дальнейшем", – заявил Разумков.

Ирина Геращенко из Европейской солидарности заявила, что происходят "похороны демократии" и "разрушение парламентаризма".

Из чата вон

А еще Разумкова удалили из всех партийных чатов Слуги народа.

Спикер сказал, что он не очень общался в этих чатах с коллегами, но больше получал из них информацию.

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Рада на паузе

Тем не менее, без Разумкова Рада не особо поработала. Дело в том, что в понедельник представители Слуги народа не проголосовали на Согласительном совете парламента любой вариант из повестки работы Рады на неделю, из-за того, что Разумков отказался ставить в повестку предложения монобольшинства. Без слуг ни Согласительный совет, ни Рада никакое решение принять не могут.

Представитель Слуги народа Александр Корниенко назвал "грубым нарушением регламента" со стороны Разумкова отказ вносить предложения Слуги народа в повестку дня на эту неделю в понедельник.

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Но даже после сегодняшнего отстранения Разумкова повестка все равно не появилась. Созвать новый Согласительный совет без спикера нельзя и на это в любом случае нужно 3 дня. Получается, что до четверга минимум работа Рады заблокирована.