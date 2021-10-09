Укрзализныця не планирует повышать цены на билеты

Укрзализныця в 2022 году не планирует повышать цены на билеты для пассажиров. Об этом сообщил директор филиала Пассажирская компания УЗ Александр Перцовский в интервью агентству Интерфакс-Украина.





"Пока таких решений нет. Мы и в этом году индексировали очень плавно. Не одномоментно, а в привязке к индексу потребительских цен и растянув на весь год. Отдельные услуги планируем даже наоборот стимулировать промо-тарифами. Например, с туристическими операторами мы говорим о том, чтобы поддержать перевозку больших групп железной дорогой, установив скидки на массовое резервирование в зависимости от размера группы", - сказал Перцовский.





По его словам, Укрзализныця планирует инициировать пересмотр тарифного регулирования с целью выйти на более гибкую ценовую политику в пассажирском сегменте.





"Что имеется в виду: распространенная практика среди транспортных операторов, когда, чем раньше покупаешь билеты, тем они дешевле, а если в последнюю минуту – тем дороже. Это позволит нам увеличить среднюю доходность, но при этом дать лучшую цену отдельным пассажирам, наиболее чувствительным к цене. Как вариант сделать большее разграничение и по классам. Еще мы работаем над возможностью изменения ценообразования в привязке к расстояниям", - пояснил Перцовский.





Он отметил, что ведется работа над вопросом контроля оплаты за проезд.





"В пригороде, например, мы пилотируем IT-систему, которая позволяет реализовывать билеты онлайн или через киоски и разовые, и абонентские для пассажиров. Также пересматриваем конфигурацию турникетной системы, чтобы снизить процент безбилетников", - сообщил Перцовский.



