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Новости
Украина
8 октября 21, 08:46
Укрзализныця не планирует повышать цены на билеты
Укрзализныця
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Укрзализныця инициирует пересмотр тарифного регулирования с целью выйти на более гибкую ценовую политику в пассажирском сегменте.
Укрзализныця в 2022 году не планирует повышать цены на билеты для пассажиров. Об этом сообщил директор филиала Пассажирская компания УЗ Александр Перцовский в интервью агентству Интерфакс-Украина.

"Пока таких решений нет. Мы и в этом году индексировали очень плавно. Не одномоментно, а в привязке к индексу потребительских цен и растянув на весь год. Отдельные услуги планируем даже наоборот стимулировать промо-тарифами. Например, с туристическими операторами мы говорим о том, чтобы поддержать перевозку больших групп железной дорогой, установив скидки на массовое резервирование в зависимости от размера группы", - сказал Перцовский.

По его словам, Укрзализныця планирует инициировать пересмотр тарифного регулирования с целью выйти на более гибкую ценовую политику в пассажирском сегменте.

"Что имеется в виду: распространенная практика среди транспортных операторов, когда, чем раньше покупаешь билеты, тем они дешевле, а если в последнюю минуту – тем дороже. Это позволит нам увеличить среднюю доходность, но при этом дать лучшую цену отдельным пассажирам, наиболее чувствительным к цене. Как вариант сделать большее разграничение и по классам. Еще мы работаем над возможностью изменения ценообразования в привязке к расстояниям", - пояснил Перцовский.

Он отметил, что ведется работа над вопросом контроля оплаты за проезд.

"В пригороде, например, мы пилотируем IT-систему, которая позволяет реализовывать билеты онлайн или через киоски и разовые, и абонентские для пассажиров. Также пересматриваем конфигурацию турникетной системы, чтобы снизить процент безбилетников", - сообщил Перцовский.

Источник: https://korrespondent.net/
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