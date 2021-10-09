Шмыгаль ожидает увеличения добычи газа на 10%

Глава Кабмина Денис Шмыгаль ожидает от Национальной акционерной компании Нафтогаз Украины увеличения добычи газа на 10% в 2021 году. Об этом сообщается на сайте правительства.





"Отсутствие развития собственной добычи газа - преступление против государства. Мы заключили восемь соглашений о разделе продукции, имеем KPI для Нафтогаза по увеличению собственной добычи минимум на 10% в этом и следующем году. Это наша стратегия по энергонезависимости", - заявил премьер-министр.





По его словам, Украина близка к интеграции в Европейскую сеть системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E), участниками которой являются 43 системных оператора из 36 стран.





Как сообщалось ранее, по итогам сентября объем транспортировки газа из Евросоюза в Украину составил почти 665 млн кубометров – это рекордный показатель с начала 2021 года. Экспорт вместе с реэкспортом природного газа из Украины в страны Европы вырос в 3,5 раза и составил 264 млн кубометров.



