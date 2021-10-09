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Новости
Украина
8 октября 21, 09:02
Шмыгаль ожидает увеличения добычи газа на 10%
газа
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Украина близка к интеграции в Европейскую сеть системных операторов передачи электроэнергии, участниками которой являются 43 системных оператора из 36 стран.
Глава Кабмина Денис Шмыгаль ожидает от Национальной акционерной компании Нафтогаз Украины увеличения добычи газа на 10% в 2021 году. Об этом сообщается на сайте правительства.

"Отсутствие развития собственной добычи газа - преступление против государства. Мы заключили восемь соглашений о разделе продукции, имеем KPI для Нафтогаза по увеличению собственной добычи минимум на 10% в этом и следующем году. Это наша стратегия по энергонезависимости", - заявил премьер-министр.

По его словам, Украина близка к интеграции в Европейскую сеть системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E), участниками которой являются 43 системных оператора из 36 стран.

Как сообщалось ранее, по итогам сентября объем транспортировки газа из Евросоюза в Украину составил почти 665 млн кубометров – это рекордный показатель с начала 2021 года. Экспорт вместе с реэкспортом природного газа из Украины в страны Европы вырос в 3,5 раза и составил 264 млн кубометров.

Источник: https://korrespondent.net/
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