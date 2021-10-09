В Киеве найден мертвым нардеп Антон Поляков

Поляков был найден мертвым сегодня, 8 октября, в Днепровском районе Киева, сообщили в полиции.

По предварительной информации, Полякову стало плохо в такси, его пытались реанимировать врачи скорой помощи, но констатировали смерть.





Полиция проводит необходимые следственные действия, тело нардепа будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причину смерти. Открыто уголовное производство по статье об умышленном убийстве.





Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила в Facebook, что Полякова в бессознательном состоянии нашли патрульные полицейские в такси, которое остановили за нарушение правил дорожного движения. По словам водителя, он взял пассажира за несколько минут до того у остановки общественного транспорта в Днепровском районе Киева, после этого пассажира начало тошнить в машине. Вскрытие тела для установления причин смерти начнется в ближайшие часы, подчеркнула Венедиктова.





Полякову было 33 года. Он избрался в Верховную Раду по округу №206 в Черниговской области от партии Слуга народа.







В ноябре 2019 года Поляков был исключен из фракции Слуга народа, поскольку голосовал вопреки позиции фракции.





В июне 2020 года Поляков вошел в депутатскую группу За будущее.



