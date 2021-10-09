Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.48
USD
26.36
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
8 октября 21, 09:24
В Киеве найден мертвым нардеп Антон Поляков
Поляков
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В Киеве найден мертвым нардеп Антон Поляков, сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

Поляков был найден мертвым сегодня, 8 октября, в Днепровском районе Киева, сообщили в полиции.


По предварительной информации, Полякову стало плохо в такси, его пытались реанимировать врачи скорой помощи, но констатировали смерть.

Полиция проводит необходимые следственные действия, тело нардепа будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причину смерти. Открыто уголовное производство по статье об умышленном убийстве.

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила в Facebook, что Полякова в бессознательном состоянии нашли патрульные полицейские в такси, которое остановили за нарушение правил дорожного движения. По словам водителя, он взял пассажира за несколько минут до того у остановки общественного транспорта в Днепровском районе Киева, после этого пассажира начало тошнить в машине. Вскрытие тела для установления причин смерти начнется в ближайшие часы, подчеркнула Венедиктова.

Полякову было 33 года. Он избрался в Верховную Раду по округу №206 в Черниговской области от партии Слуга народа.

В ноябре 2019 года Поляков был исключен из фракции Слуга народа, поскольку голосовал вопреки позиции фракции.

В июне 2020 года Поляков вошел в депутатскую группу За будущее.
liga.net
Ещё по теме:
"Слугам народа" пригрозили исключением из фракции
Дубинского исключили из фракции "Слуга народа"
Разумков объявил об исключении Дубинского из фракции
Из Слуги народа исключили нардепа Шевченко
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Стефанчук объяснил причину отставки Разумкова
noimageАрахамия о мандате Разумкова
noimageПод Киевом пройдут средневековые бои
noimageНа Донбассе выросло число обстрелов
noimageВ Украине под 16 000 новых заболевших COVID-19
Лента новостей