На Банковой прошло заседание группы по СП-2

В Офисе президента прошло учредительное заседание рабочей группы по вопросам противодействия российскому газопроводу Северный поток-2. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины в четверг, 7 октября.





Указано, что заседание провел руководитель ОП Андрей Ермак. Эта группа была образована президентом Владимиром Зеленским 17 сентября. Ее задача – наработать предложения касательно мер по предотвращению и минимизации негативных последствий для Украины от Северного потока-2 и других газопроводов, идущих в обход Украины.





На сегодняшнем заседании участники рабочей группы обсудили вызовы, стоящие перед Украиной на нынешнем этапе. Также они обсудили алгоритм действий на ближайшую перспективу.





Известно, что кроме Ермака в состав группы вошли председатель СБУ Иван Баканов, глава Нафтогаза Юрий Витренко, министр энергетики Герман Галущенко, секретарь СНБО Алексей Данилов. При этом руководитель рабочей группы в случае необходимости может вносить изменения в ее состав и привлекать к работе представителей органов исполнительной власти, научных учреждений, общественных объединений, а также независимых экспертов.



