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Новости
Украина
8 октября 21, 09:13
На Банковой прошло заседание группы по СП-2
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Задача группы – наработать предложения касательно мер по предотвращению и минимизации негативных последствий для Украины от Северного потока-2.
В Офисе президента прошло учредительное заседание рабочей группы по вопросам противодействия российскому газопроводу Северный поток-2. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины в четверг, 7 октября.

Указано, что заседание провел руководитель ОП Андрей Ермак. Эта группа была образована президентом Владимиром Зеленским 17 сентября. Ее задача – наработать предложения касательно мер по предотвращению и минимизации негативных последствий для Украины от Северного потока-2 и других газопроводов, идущих в обход Украины.

На сегодняшнем заседании участники рабочей группы обсудили вызовы, стоящие перед Украиной на нынешнем этапе. Также они обсудили алгоритм действий на ближайшую перспективу.

Известно, что кроме Ермака в состав группы вошли председатель СБУ Иван Баканов, глава Нафтогаза Юрий Витренко, министр энергетики Герман Галущенко, секретарь СНБО Алексей Данилов.  При этом руководитель рабочей группы в случае необходимости может вносить изменения в ее состав и привлекать к работе представителей органов исполнительной власти, научных учреждений, общественных объединений, а также независимых экспертов.

Источник: https://korrespondent.net/
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