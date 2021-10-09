Озвучен прогноз по росту цены на хлеб в Украине

Доля энергоресурсов в себестоимости хлебобулочных изделий в Украине вырастет в три раза – с 5-7% до 15-20%. Это с учетом других факторов приведет к их удорожанию на 10-25%, сказал президент Всеукраинской ассоциации пекарей (ВАП) Юрий Дученко в комментарии для Интерфакс-Украина в четверг, 7 октября.





"Подорожание газа в семь раз по сравнению с ценами предыдущего года и удвоение стоимости электроэнергии, очевидно, приведет к увеличению их доли в себестоимости хлеба. По нашим оценкам, при пиковых значениях цен на энергоносители их доля в цене буханки вырастет до 15-20%", – подчеркнул он.





По данным Дученко, 90% крупных и большинство малых хлебопекарных предприятий используют газ для производства хлеба и хлебобулочных изделий, при этом в структуре энергопотребления предприятий отрасли 60% составляет газ, а электроэнергия – 40%.





Среди других факторов роста цен на хлеб глава ВАП назвал также подорожание сахара и растительного масла вдвое, рост цен на пшеницу за год на 27-29% – с 6,05-6,6 тыс. грн/тонну до 7,7-8,5 тыс. грн/тонну, и уровень инфляции в годовом измерении в размере более 10%.





"Причем это подорожание стало следствием не только повышения мировых цен, но и возможного монопольного сговора поставщиков. Всеукраинское объединение пекарей обращалось по этому поводу в Антимонопольный комитет (АМКУ)", – уточнил Дученко.





Также он привел данные Госслужбы статистики, согласно которым производство хлеба и хлебобулочных изделий за восемь месяцев 2021 года сократилось на 3,5% по сравнению с январем-августом 2020 года – до 507,8 тыс. тонн.





"Не хотелось бы озвучивать "страшные" цифры, однако роста цен минимум на 10-25% избежать вряд ли удастся", – подчеркнул президент ВАП.





Согласно данным ассоциации, по состоянию на 1 октября отпускные цены на хлеб пшенично-ржаной (0,7 кг) составляли 16,44-19,67 грн в зависимости от вида продукта и региона производства. Пшенично-ржаной заварной хлеб (0,7 кг) стоил 18,9-24,36 грн, хлеб пшеничный из муки высшего сорта (0,6 кг) – 15,3-18,5 грн, первого сорта (0,65 кг) – 11,7-14,6 грн, батон (0,5 кг) – 14,8-18,9 грн.



