Ермак провел переговоры с Нуланд

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак и помощница уполномоченного Госдепартамента США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд провели телефонный разговор. Об этом Ермак сообщил в Twitter в четверг, 7 октября.





По словам Ермака, во время разговора стороны затронули вопрос ситуации вокруг Украины и перспективы диалога в формате Нормандской четверки.





В частности, стороны обсудили важность усиления роли США в переговорном процессе по мирному урегулированию конфликта на временно оккупированных территориях Украины.





Как известно, Андрей Ермак является политическим советником президента Владимира Зеленского в рамках нормандского формата. Он участвует в переговорах советников лидеров Украины, Германии, Франции и России.



