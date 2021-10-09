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Новости
Украина
8 октября 21, 12:02
Ермак провел переговоры с Нуланд
Андрей Ермак
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Политики затронули ряд важных вопросов, среди которых были и переговоры в нормандском формате.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак и помощница уполномоченного Госдепартамента США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд провели телефонный разговор. Об этом Ермак сообщил в Twitter в четверг, 7 октября.

По словам Ермака, во время разговора стороны затронули вопрос ситуации вокруг Украины и перспективы диалога в формате Нормандской четверки.

В частности, стороны обсудили важность усиления роли США в переговорном процессе по мирному урегулированию конфликта на временно оккупированных территориях Украины.

Как известно, Андрей Ермак является политическим советником президента Владимира Зеленского в рамках нормандского формата. Он участвует в переговорах советников лидеров Украины, Германии, Франции и России.

Источник: https://korrespondent.net/
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