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8 октября 21, 09:23
В Запорожье ужесточили карантин
карантин
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Из-за увеличения количества случаев заражения коронавирусом в городе внедряются дополнительные ограничительные меры.
Запорожье переходит в оранжевую карантинную зону и вводит дополнительные карантинные ограничительные меры. Об этом в четверг, 7 октября, говорится в сообщении пресс-службы Запорожского городского совета.

Решение об ужесточении ограничений в городе приняли на внеочередном заседании местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В частности, было принято решение запретить проведение массовых (культурных, спортивных, развлекательных, социальных, религиозных, рекламных, научных, образовательных, профессиональных тематических и других) мероприятий (в том числе в развлекательных заведениях (ночных клубах) и заведениях общественного питания).

Уточняется, что ограничения не действуют, если все посетители и сотрудники заведения вакцинированы от COVID-19 или имеют негативный ПЦР-тест, что подтверждено соответствующими документами или мобильным приложением “Дія”.

В то же время, в городе разрешены мероприятия, необходимые для обеспечения работы органов государственной власти и местного самоуправления, квалификационный экзамен на право занятия нотариальной деятельностью, официальные спортивные мероприятия и матчи командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов без зрителей. 

Также в Городской больнице №6 будут развернуты 150 дополнительных коек для лечения больных коронавирусом.

Источник: https://korrespondent.net/
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