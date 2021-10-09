В ночном обстреле на Донбассе ранен военный

Сепаратисты минувшей ночью обстреляли позиции ВСУ у Золотого-4 и Троицкого, в результате чего один украинский военный был ранен. Об этом в пятницу, 8 октября, сообщает пресс-центр штаба ООС.





"По состоянию на 7:00 утра, 8 октября, зафиксировано два нарушения режима прекращения огня… Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину была оказана неотложная домедицинская помощь, он был эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - средней тяжести", – сказано в утренней сводке штаба.





Обстрелы со стороны противника зафиксированы у Золотого-4, где российские наемники использовали ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.





У Троицкого противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.





"Чтобы заставить противника прекратить огневую активность, украинские защитники открывали огонь, не применяя запрещенные минскими договоренностями вооружения", – сказано в сообщении.





За прошедшие сутки, 7 октября, противник шесть раз нарушил режим прекращения огня.



