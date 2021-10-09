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Украина
8 октября 21, 09:37
В ночном обстреле на Донбассе ранен военный
Донбасс
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ВСУ ответили на обстрел сепаратистов, заставив их прекратить огонь. За минувшие сутки было шесть обстрелов, с начала текущих - два.
Сепаратисты минувшей ночью обстреляли позиции ВСУ у Золотого-4 и Троицкого, в результате чего один украинский военный был ранен. Об этом в пятницу, 8 октября, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"По состоянию на 7:00 утра, 8 октября, зафиксировано два нарушения режима прекращения огня… Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину была оказана неотложная домедицинская помощь, он был эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - средней тяжести", – сказано в утренней сводке штаба.

Обстрелы со стороны противника зафиксированы у Золотого-4, где российские наемники использовали ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

У Троицкого противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Чтобы заставить противника прекратить огневую активность, украинские защитники открывали огонь, не применяя запрещенные минскими договоренностями вооружения", – сказано в сообщении.

За прошедшие сутки, 7 октября, противник шесть раз нарушил режим прекращения огня.

Источник: https://korrespondent.net/
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